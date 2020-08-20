浪浪愛媽收養200犬…場區驚見30狗屍！民檢舉她「靠捐款斂財」　法官還清白

▲陳喜紅遭動保團體踢爆，在私人狗場內讓207隻犬貓生活在髒亂的泥濘當中。（圖／新北市動保處提供）

記者徐愷昕／台北報導

現年73歲的愛狗媽媽陳喜紅，2018年2月遭動保團體踢爆，在新北一處私人狗場內讓207隻犬貓生活在髒亂的泥濘當中，動物們不僅吃不飽呈現骨瘦如柴，甚至還有「狗吃狗」的情形發生，以及30具狗屍已經腐爛長滿蛆。士林地院一審判陳女無罪，案經檢方上訴，高院認為陳女一人要養200多隻本身條件就不佳的狗，年紀大又請不到幫手，不是蓄意虐死犬隻，駁回上訴確定。

動保處是2018年2月接獲台灣防止虐待動物協會（TSPCA）通報，發現位於淡水小坪頂的私人狗場內，共計有200隻犬、7隻貓，飼養環境相當惡劣，地板隨處可見惡臭的排泄物，犬貓食用的盆子不見水和飼料，部分犬貓也早已瘦成皮包骨，狗場內還出現「狗吃狗」的情形。

動保處到場稽查發現30隻狗屍，士林地檢偵結，因認為陳女涉犯動物保護法，遂依使動物遭受傷害致重要器官功能喪失罪嫌將她起訴。

▲▼陳女在新北市淡水區小坪頂經營的私人狗場。（圖／新北市動保處提供）

士林地院審理時，陳女表示這些狗都是動檢所即將要安樂死，或是人家棄養的，她因為愛狗所以收養牠們，強調自己不可能有虐狗之意，陳女提到，曾每月花5萬請過2位流浪漢、一對夫妻來幫忙打掃，孰料，他們接連都離職，導致有3個月的時間，她需要自行照顧狗隻；另加上那段期間狗場資金缺乏、飼料不足，天氣狀況不佳的情況下又爆發腸病毒及狗瘟，才導致這麼多隻狗死亡。

法庭上尤姓寵物司機則證稱，陳女是養狗30年的愛狗媽媽，當初花了1、2千萬打造狗場，期間還曾向他訴苦犬隻頻頻拉肚子，他一查才發現是外界捐贈的飼料出問題，遂趕緊提醒陳女。一審法官認為陳女不是故意要虐待動物，判她無罪。

案經檢方上訴，高院審理時發現，雖有民眾檢舉有愛狗人士或團體會定期回款給陳女，但從相關數據中可見，2016年至2018年間每筆款項都在1千至數千元不等，每年加總更不超過10萬元，倘若這些善款要飼養照護200多隻流浪狗，顯然根本不夠，判定陳女並非想藉此斂財。二審法官認為檢方並無提出積極證據得以證明陳女虐狗，審結駁回上訴確定。

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