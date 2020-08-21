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拍外景硬闖小琉球禁地！潛水員抬頭「七孔流血」　半夜床上多一人

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▲▼小琉球杉福潮間帶。（圖／資料照／琉球鄉公所）

▲劇組硬闖小琉球禁地拍攝，結果外景潛水員七孔流血。（圖／資料照／琉球鄉公所）

記者柯振中／綜合報導

許多地方都會流傳都市傳說，而是否相信取決於個人。作家劉川裕的弟弟常跑外景節目，先前曾到小琉球拍攝，結果因為硬闖禁地，導致外景潛水員七孔流血，甚至有「小妹妹」半夜出聲警告，嚇壞了整個劇組。

作家劉川裕在節目《震震有詞》中分享，他的弟弟以前常跑外景節目，某次到小琉球拍外景時，碰上一宗相當靈異的事件，當天他們先到海邊勘景，看見了十分美麗的海蝕洞，導演一看就決定「一定要拍」，希望請潛水人員從外部游泳，到海蝕洞裡面，拍攝一段影片。

請繼續往下閱讀...

不過，找來了當地的潛水人員，卻沒有人敢去，還被警告「不要在這邊拍」，了解原因後才知道是小琉球的禁地「死囝仔坑」，早期若有不幸夭折的小孩，都會被丟到洞裡。

▼小琉球禁地景色美麗，但當地人都知道傳說，不敢靠近。（圖／資料照／琉球鄉公所）

▲▼小琉球杉福潮間帶。（圖／資料照／琉球鄉公所）

因此，該處聚集了許多「不乾淨」的亡魂，當地居民避之唯恐不及，才會發生找不到潛水人員的狀況。不過，導演仍不死心，打電話四處問，找到了東北角的潛水員，願意接下這次的外景，順利開拍。

潛水人員下水開始游，突然感覺相當奇怪，無論怎樣都無法靠近海蝕洞的洞口，還感覺「有人在拉著他」，過程中突然相當不舒服，將頭抬了起來。沒想到，一抬頭立刻嚇壞了在場的眾人，原來潛水員突然七孔流血，讓人十分震撼，也緊急取消拍攝。

入夜後劇組休息，負責採購的企製在小木屋內睡覺，身上的零錢都擺在桌上，睡著後突然被零錢灑落地面的聲音嚇醒，以為發生地震，趕緊將零錢撿好，再度躺回床上。沒想到，後來又感覺「脖子涼涼的」，轉頭才發現有小女孩瞪著他，還說「你為什麼都要來打擾我們」，嚇得他放聲大叫，把工作人員全吵醒，不斷嘶吼地要求「千萬不要再拍了」。

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