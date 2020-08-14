小琉球浮潛3小時！OL回家「背部長滿密集水泡」...四肢全遭殃：半夜痛醒

▲整個背部、四肢都曬傷了。（圖／王小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

最近離島旅遊正夯，一名王小姐日前到小琉球浮潛，由於完全沒防曬，泡在水裡近3小時的她被嚴重曬傷，不僅背部長滿水泡，四肢也無一能倖免，雖然痛到睡覺無法翻身，但她仍不忘倡導，防曬乳對海洋環境有害，同時不禁苦笑「以後要物理防曬，穿上水母衣！」

王小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，她在淺海浮潛2-3小時，很盡興的跟魚兒嬉鬧、放空，任由海浪拍打，享受著浪漫漂浮，壓根沒想到水裡折射亂七八糟的，在零防曬的情況下，她的手臂、後背、後大小腿全遭殃，背部甚至長滿細小水泡，像是癩蛤蟆一樣，「醫生有給我打針、消炎、擦藥，今天大脫皮，3天之後還要回診。」

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▲後來更長出密集小水泡。（圖／王小姐授權引用）

儘管被曬到二級燒燙傷的程度，連晚上睡覺都會被痛醒，她仍不忘推廣，從事海上活動時，不要使用防曬乳，「防曬還對魚兒、海龜、珊瑚不好，會毒死他們，可以用物理防曬的方式，像是穿水母衣。」最後，她幽默地說，「只好使用我烤滷豬的照片救海洋了！」

王小姐也將血淚教訓po上「爆怨公社」，引發熱烈迴響，網友們看完紛紛表示，「洗熱水澡會升天的概念」、「現在太陽超毒的，玩水都必須全副武裝」、「潛水衣一定要穿的，不然很恐怖」、「抹些鹽就像醃肉了」、「我去年到帛琉浮潛，只有抓浮板的手曬傷，身體其他部位都靠浮潛衣防曬」、「快用蘆薈冰敷」、「這大概只能趴著睡吧」、「睡覺時超折磨的」。