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小琉球遊客「玩殺海膽」！當球互丟、拿石頭敲死　當地人氣炸

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▲▼放假慕名到小琉球… 傳海膽遭越南移工敲死。（圖／網友授權使用）

▲小琉球有遊客虐殺海膽，海巡署追查中。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

小琉球為我國熱門旅遊景點之一，每年都吸引大量旅客登島參觀，但也因此發生不少亂象，一名網友在臉書社團「小琉球聯盟」憤怒說，她16日在杉福漁港目擊，有遊客疑似被海膽刺到，就把海膽抓起來活活敲死，氣得她立刻上前制止、隨後通報海巡署，影片曝光後也立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「小琉球聯盟」表示，她16日下午在杉福漁港目擊，有一群外籍人士拿海膽互丟，後來疑似不小心被海膽刺到，竟然就把海膽拿到旁邊，找石塊活活擊打致死。她剛開始有要阻止對方的行為，但礙於語言不通沒有阻止成功，只能立刻通報給海巡署。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，「這群人沒有專業人士帶領，就直接衝下來潮間帶，然後開始脫衣服、用木棍挖海膽，非常可惡」、「我有去指認識哪一群人，但他們都說不認識肇事者，現場確實也沒看到抓海膽那位，海巡人員只好放行」、「海巡人員很辛苦，問了多間民宿，連衛生所都去了，也沒找到肇事者，未來會繼續追查。」

其他網友看了紛紛留言，「怎麼不拿石頭敲自己的頭」、「自己不穿鞋，被刺到就怪海膽喔」、「怎麼不敲自己的頭，小琉球的生態都快破壞光了」、「希望海巡署可以抓到人，罰爆」、「我剛好在小琉球，海巡人員確實有到各個民宿詢問，希望可以抓到人」。

屏東縣小琉球位於大鵬灣風景區範圍，更是全球少數的大型珊瑚礁島，潮間帶生物種類眾多且多樣，為國內熱門的旅遊景點之一，但也因此發生不少亂象，像是亂抓海膽或海參、騷擾海龜等。上述行為如抓海膽，得依漁業法開罰3萬至15萬，騷擾或觸碰海龜，可依野生動物保育法開罰10萬至50萬元。

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