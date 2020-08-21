拒絕忽冷忽熱！穩定關係需要MEの體貼溫控

▲ 三菱電機（Mitsubishi Electric）與你一起迎接七夕，不讓忽冷忽熱的壞情緒毀了佳節時刻。

圖、文／三菱電機提供

夏天的悶熱、午後雷陣雨的突襲，真是讓人很難維持好心情啊。ME聽說台灣的七夕情人節即將到來，可別讓燥熱情緒壞了佳節氣氛，就讓ME為你介紹最應景貼心、可以照顧你和另一半的佳節涼伴！

▲ME用三種真心守護家庭。

MEの【Eye心】人感3D移動光眼，專注為你

有愛，是體貼的第一步。空調也要有Eye，有了三菱電機空調獨特「人感3D移動光眼」的8隻眼睛，更能看清你的需求。由8個感應元件同時運轉，將室內空間均分成752個區域，清楚掃描立體空間中的溫度分佈。無論喜歡熱情直吹、還是委婉避開冷風吹拂，設定自己喜歡的寵愛方式，MEの空調都能精準為你服務。

MEの【貼心】廣域送風，對你全方位用心

在外不能花心，在家更要對你愛的人用心！MEの空調搭載廣域送風技術，滿足你們居家生活的各種想像。

〔150度特寬氣流〕

豪華大家庭必備！寬廣的客廳、飯廳，有了廣域送風全都罩，何必多裝好幾台空調？

〔12公尺長氣流〕

世上最遙遠的距離，是身在同一個房間，卻吹不到空調⋯⋯長型的室內空間，需要超強力送風。

〔雙向同步獨立送風〕

精緻小空間也不能暖了你、冷了我，可同步針對左右兩端的位置分別送風，在MEの照顧之下沒有人是局外人。

MEの【匠心】為世界吹起美好的風

最後，也最重要的「心」，是每一台MEの空調都蘊含的「匠心」。

「送風」兩個字看似簡單基本，卻是以人為本的代表呀！體貼每一種需求，直吹或者間接降溫、廣域或者長距送風，以獨家技術滿足每一種愛，是一門不簡單的課題。希望ME鑽研一甲子的匠心，能舒緩大家燥熱的心情，讓三菱電機空調成為有情人的七夕涼伴！

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網。

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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，更多關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

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