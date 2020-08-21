　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

拒絕忽冷忽熱！穩定關係需要MEの體貼溫控

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三菱電機,智慧控溫,ME桑,家電,空調。（圖／三菱電機提供）

▲ 三菱電機（Mitsubishi Electric）與你一起迎接七夕，不讓忽冷忽熱的壞情緒毀了佳節時刻。

圖、文／三菱電機提供

夏天的悶熱、午後雷陣雨的突襲，真是讓人很難維持好心情啊。ME聽說台灣的七夕情人節即將到來，可別讓燥熱情緒壞了佳節氣氛，就讓ME為你介紹最應景貼心、可以照顧你和另一半的佳節涼伴！

▲▼三菱電機,智慧控溫,ME桑,家電,空調。（圖／三菱電機提供）

▲ME用三種真心守護家庭。

MEの【Eye心】人感3D移動光眼，專注為你

有愛，是體貼的第一步。空調也要有Eye，有了三菱電機空調獨特「人感3D移動光眼」的8隻眼睛，更能看清你的需求。由8個感應元件同時運轉，將室內空間均分成752個區域，清楚掃描立體空間中的溫度分佈。無論喜歡熱情直吹、還是委婉避開冷風吹拂，設定自己喜歡的寵愛方式，MEの空調都能精準為你服務。

▲▼三菱電機,智慧控溫,ME桑,家電,空調。（圖／三菱電機提供）

MEの【貼心】廣域送風，對你全方位用心

在外不能花心，在家更要對你愛的人用心！MEの空調搭載廣域送風技術，滿足你們居家生活的各種想像。

〔150度特寬氣流〕

豪華大家庭必備！寬廣的客廳、飯廳，有了廣域送風全都罩，何必多裝好幾台空調？

〔12公尺長氣流〕

世上最遙遠的距離，是身在同一個房間，卻吹不到空調⋯⋯長型的室內空間，需要超強力送風。

〔雙向同步獨立送風〕

精緻小空間也不能暖了你、冷了我，可同步針對左右兩端的位置分別送風，在MEの照顧之下沒有人是局外人。

▲▼三菱電機,智慧控溫,ME桑,家電,空調。（圖／三菱電機提供）

MEの【匠心】為世界吹起美好的風

最後，也最重要的「心」，是每一台MEの空調都蘊含的「匠心」。

「送風」兩個字看似簡單基本，卻是以人為本的代表呀！體貼每一種需求，直吹或者間接降溫、廣域或者長距送風，以獨家技術滿足每一種愛，是一門不簡單的課題。希望ME鑽研一甲子的匠心，能舒緩大家燥熱的心情，讓三菱電機空調成為有情人的七夕涼伴！

▲▼三菱電機,智慧控溫,ME桑,家電,空調。（圖／三菱電機提供）

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

三菱電機家用空調【9月30日前】最優可省3,500元

◎ 加碼登錄送1,500元禮券

◎ 政府節能家電退稅最高享2,000元

【加LINE跟ME聊聊天：https://lin.ee/1vVaOkR

ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，更多關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

看更多三菱電機空調職人ME桑故事：

http://bit.ly/2VEFPw5

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和
巴威颱風最快明晚生成　「2條件」達成海陸警齊發
女肚子痛倒路邊將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩45萬人感動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

這夏忍不了！降溫又想降電費？MEの空調省電ME技

Pixel Buds 增添新功能！　用戶可自行調整低音或關閉觸控模式

拒絕忽冷忽熱！穩定關係需要MEの體貼溫控

蘋果官方出包！自爆iPhone 12發表會9/10亮相

Google雲端服務異常已解決　官方未解釋當機原因

黑莓機經典回味！預計2021年以「有鍵盤的5G手機」回歸

LINE擴充「Google 助理」語音　聲控分享截圖、YouTube影片

Gmail、Google Cloud 全球大當機！Google：正在找原因

華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

拍賣網站驚見大量載有《要塞英雄》的iPhone　起標價近30萬

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

Pixel Buds 增添新功能！　用戶可自行調整低音或關閉觸控模式

拒絕忽冷忽熱！穩定關係需要MEの體貼溫控

蘋果官方出包！自爆iPhone 12發表會9/10亮相

Google雲端服務異常已解決　官方未解釋當機原因

黑莓機經典回味！預計2021年以「有鍵盤的5G手機」回歸

LINE擴充「Google 助理」語音　聲控分享截圖、YouTube影片

Gmail、Google Cloud 全球大當機！Google：正在找原因

華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

拍賣網站驚見大量載有《要塞英雄》的iPhone　起標價近30萬

Gmail、雲端硬碟服務異常　Google：調查中

中職／兄弟下半季墊底　周思齊邀全隊當癩蛤蟆

竹聯幫大哥討某錢「強押辦帳戶+電話卡」　轉售詐騙集團...被害人險成共犯

心儀女同事被追走！22歲男不忍心報復「女神」　竟然砍她室友洩憤

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

非防疫旅館收檢疫者　柯文哲：傍晚不能清楚交代就公布旅館

蘇貞昌諷「靠左會出事」　侯友宜聲援彰化：中央該聽見問題所在並修正

港「全民普檢計畫」最快今日公布　「為期兩週」或於9/1起開始實施

漁民注意...連2日雷達偵獲「私自放籠」　違規漁船遭無人機蒐證

恐怖無罪判決！「黑道太子爺」抓童倒掛4樓外牆　出監再成金飾大盜

快訊／台新金告贏財政部！高院判決：確認台新金為彰銀最大股東　財政部應支持

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

蘋果官方尷尬了！自家YouTube直播爆「發表會時間」秒刪　網瘋傳

華碩推出Mini PC PN50迷你桌機　支援8K數位看板、家庭劇院

Android 11添新限制！App內拍照強制使用內建相機

Gmail、Google Cloud 全球大當機

iPad Air 4 傳於明年3月推出　搭載A14處理器！　iPad Pro 可望與 iPhone 12 一同發布

realme粉絲節26日開跑

Chrome OS 未來可同步安卓設備 WiFi！　最快有望在12月實現

拍賣網站驚見大量載有《要塞英雄》的iPhone

Google雲端服務異常已獲解決

黑莓機2021年將推帶鍵盤的5G手機

台灣7月手機熱銷20名曝！Sony奪「旗艦機王」

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

北美 Galaxy Note 20 不再隨附耳機！　消費者可要求三星提供免費耳機

iPhone 12爆料內容大整理！　最便宜機款只要1.62萬元起

更多熱門

相關新聞

聲寶榮獲「2020信譽品牌」三金獎肯定

聲寶榮獲「2020信譽品牌」三金獎肯定

台灣家電品牌SAMPO聲寶受到讀者文摘信譽品牌肯定，獲頒3項金獎，除了連續兩年獲獎的「淨省王洗衣機」和「烤箱、微波爐」，今年還新增「大藏鮮冰箱」，是台灣本土家電品牌獲金獎數最多的品牌。

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

LG 首款「遠端操控」無線吸塵器

坐出風口下方頭痛爆！冷氣師傅現身了

坐出風口下方頭痛爆！冷氣師傅現身了

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

8/8午夜快閃　NS健身環大冒險對砍半價

Lotus蓮花推出豪華露營拖車

Lotus蓮花推出豪華露營拖車

關鍵字：

三菱電機智慧控溫ME桑家電空調

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面