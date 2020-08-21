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地鐵淫拍裙底風光！南韓前「當家主播」一審僅判2年緩刑　法官：已悔過

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▲▼SBS電視台前主播金成俊涉嫌在首爾地鐵偷拍女性。（資料照／達志影像）

▲SBS電視台前主播金成俊涉嫌在首爾地鐵偷拍女性。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三大電視台SBS的前當家主播、記者金成俊（김성준），去年7月在首爾地鐵偷拍女乘客群底風光，當場被依現行犯身份遭警方逮捕，事發後向SBS請辭。今（21）日，首爾南部地方法院一審法官以違反「性暴力犯罪處罰條例」，判處其6個月有期徒刑、緩刑2年，並接受40個小時性暴力治療課程。

根據韓媒《News1》報導，金成俊過去曾在自己的著書《陳述新聞》（뉴스를 말하다）中評論，「南韓是一個非常寬容（犯罪）壞男人的國度」；然而2019年7月卻在首爾地鐵2、5號線的永登浦區廳站，卻用自己的智慧型手機偷拍女性的臀部、大腿，該年12月被不拘留起訴，令人不勝唏噓。

金成俊被逮後否認令狀上所陳述的犯罪事實，不過在實施數位資料修復後，警方在其手機發現數張偷拍女性裙底風光的淫照。

▲▼金成俊曾是南韓SBS電視台晚間新聞當家主播。（圖／達志影像）

▲金成俊曾是南韓SBS電視台晚間新聞當家主播。（圖／達志影像）

一審法官說明量刑理由，「數位修復成功的影像，經證實後具有法律證據效力，被告金成俊被判定有罪；然而金成俊從未對外釋出、傳播影像，加上懂得反省認錯、承諾不會再犯，且已向確定身份的受害者道歉、取得原諒，因此判緩刑2年。」

結束一審宣判後，金成俊步出法院外，向現場媒體記者表示，「未來將深刻反省自己的罪過、千虛度日。對此事的受害者感到抱歉，期盼能走出陰霾；也對過去我做新聞時，支持我的閱聽人感到愧疚。」

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