日連鎖「台灣乾拌麵」驚傳食物中毒！10人吃完發燒腹痛　遭勒令停業3天

▲台灣乾拌麵連鎖店驚傳食物中毒。（圖／取自元祖台湾まぜそばはなび官網）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣一間專賣台式乾拌麵的連鎖餐廳「元祖台灣乾拌麵煙火（元祖台湾まぜそばはなび）」22日傳出，有10人因吃了店內的乾拌麵，出現腹痛、發燒等食物中毒現象。根據保健所調查，這10人14日都曾經在該店用餐，判定為食物中毒事件，因此勒令該店自22日起停業3天並接受調查。

根據《京都新聞》報導，元祖台灣乾拌麵煙火是「麵屋煙火」的旗下品牌之一，在日本國內擁有多間分店。據悉，有10名包含顧客與員工在內的受害者，14日曾經食用該店的台灣乾拌麵，然而3天後卻同時出現腹痛與發燒等食物中毒的症狀。

相關單位在2名顧客的體內驗出沙門氏菌，同時在另外2名並未出現食物中毒症狀的員工體內驗出沙門氏菌。據悉，目前10名出現食物中毒症狀的患者都已經慢慢康復中。彥根保健所判定該案為食物中毒，22日正式下令要求該店停業3天。

事實上，元祖台灣乾拌麵煙火雖然打著台灣乾拌麵的招牌，但該店在官網上卻也寫著，所謂的「台灣乾拌麵」其實是發源自麵屋煙火的名古屋分店，因為該店認為放在乾拌麵上的絞肉很「台灣風」，因此才將乾拌麵取名為「台灣乾拌麵」。