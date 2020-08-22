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楊潔篪訪韓超滿意！承諾「習近平年內訪韓」未定時間表：中方重視南韓

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▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）於今（22）日上午9時30分（以下皆為南韓時間）起，與中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪在釜山威斯汀朝鮮酒店正式展開4個小時的會談，下午1時30分共進午餐，協商約1個小時50分鐘。

雙方在促成中國國家主席習近平年內儘速訪韓上具有高度共識，並就共同抗疫、今年度「中日韓峰會」、中韓自由貿易協定（FTA）第二階段、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、世界貿易組織（WTO）總幹事選舉等議題進行協商。

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲韓中雙方展開4個多小時的會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

青瓦台發言人康珉碩（강민석）透過書面簡報發表此次會談細節。首先，韓中雙方將在增設快捷通道，促進重要商務、物流、生產與技術服務急需人員之往來與交流上持續努力；中方並承諾加開往來雙方間的航班、擴大發給簽證對象。

在習近平年內赴南韓進行國是訪問之議題上，雙方皆未訂出具體時間表，僅表示等到新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定、時機成熟後，儘快安排習近平訪韓行程。楊潔篪向徐薰強調，「南韓是習近平主席未來安排優先出訪的國家。」

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲楊潔篪表示，中方將南韓視為習近平優先出訪的國家。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

南韓做為今年度「中日韓峰會」的主辦國，韓方人員表示，若峰會成功於今年內如期舉辦，而中國國務院總理李克強為出席峰會訪韓，則不僅可以拉進中日韓3國距離，更可拉進韓中兩國關係在未來上的發展。

另外，雙方在韓半島（朝鮮半島）、國際情勢等議題上交換意見，認同在推進「韓半島和平進程」（Process）上，韓中兩國須取得戰略性的溝通與合作。

▲▼中共外事辦主任楊潔篪與南韓青瓦台國安室長徐薰，在釜山進行會談。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

▲楊潔篪邀請徐薰訪問中國。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

而針對近日以來中美間的關係，楊潔篪向徐薰表明中國的立場；徐薰則表示，只有中國與美國持續維持友好、合作關係，才能穩定東北亞的區域安全、共創世界和平與繁榮。

最後，楊潔篪也力邀徐薰訪中。

▲▼韓中雙方皆表示，此次會談過程相當愉快。（圖／達志影像）

▲韓中雙方皆表示，此次會談過程相當愉快。（圖／達志影像）

根據《韓國日報》，徐薰與楊潔篪走出會場時，皆笑容可掬、稱讚此次會談是一場良好的對話。

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