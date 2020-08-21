名校生「下空激戰片」1.5萬人收藏！無碼正面照瘋傳…身分起底警方介入

▲香港近日有疑似名校生性交短片流出。（示意圖／取自Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

香港近日有疑似名校生18秒下空激戰自拍片流出，其後在網上瘋傳。片中的男女主角身穿當地2間傳統名校的校服，他們事後身分被起底。據港媒報導，20日下午警方接獲報案稱，懷疑有人在網上發放不雅短片及照片，警方將案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。

綜合港媒報導，近日有人在網路論壇及Telegram群組上載數條疑為名校中學生的啪啪片段，引起大批網友討論。

片中男女主角身穿校服，事後更疑被人「起底」，除個人資料外，男女主角PO在個人社交軟體的照片也被人公開放在討論區上。據悉，流出的片段當中包括有人唱歌自慰、穿著校服啪啪全程等。

▲名校生下空激戰片1.5萬人收藏。（圖／翻攝自推特）

此外，除了不雅短片，還有一名少女超過300張的裸照，2名少女不是同一人。不過，照片的少女也身穿某中學的校服和運動服，做出包括脫衣及其他不雅動作。

片段在網上討論區被瘋傳後，最初傳出片段的Telegram群組原已經關閉。但隨後又有人建立新的Telegram群組，重新上傳片段。目前，有超過1.5萬名網友曾下載或觀看相關片段。

警方指，已接獲相關報案，懷疑有人於網上發布涉及兒童的不當短片和照片，警方正瞭解事件。

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