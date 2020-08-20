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比基尼女客頻傳遭性騷！馬拉灣成立「水中糾察隊」　佩戴Go Pro抓鹹豬手

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▲▼麗寶樂園組成水中糾察隊，保護遊客戲水安全。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園組成水中糾察隊，保護遊客戲水安全。（圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

東南亞最大造浪池的麗寶樂園馬拉灣日前傳出有男泳客在池內趁機性騷比基尼女泳客，遭警方依法送辦。園方為加強保護泳客安全，20日宣布組成近200人的「水中糾察隊」，由救生員、駐警、警方聯手，杜絕現場不法與可疑行為，讓遊客安心戲水。在場遊客都肯定園方作為，並說「樂觀其成」！

麗寶樂園因中央推安心旅遊補助，19歲以下免費入園，平日每天都有上萬遊客入園。最夯的馬拉灣大海嘯，日前傳出有男泳客趁隙性騷比基尼女泳客，遭網友在網路爆料。大甲分局獲報立刻循線掌握性騷的高中少年，警詢後依《性騷擾防治法》送辦。由於網友直指性騷男不只1人，警方及園方均不敢大意，持續追查。園方今天上午特別成立「水中糾察隊」，宣示對性騷擾等不法行為宣戰。

▲▼麗寶樂園組成水中糾察隊，保護遊客戲水安全。（圖／麗寶樂園提供）

▲麗寶樂園馬拉灣傳出比基尼遊客遭性騷，園方立刻組成水中糾察隊加強維護安全。（圖／麗寶樂園提供）

▲▼麗寶樂園組成水中糾察隊，並結合警方巡邏，杜絕性騷情事發生。（圖／記者李忠憲攝）

▲救生員配戴防水運動攝影機，記錄遊客一舉一動。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼麗寶樂園組成水中糾察隊，保護遊客戲水安全。（圖／麗寶樂園提供）

▲運動攝影機清楚記錄遊客狀況。（圖／麗寶樂園提供）

麗寶樂園園長王志豪表示，糾察隊由園區駐衛警、救生員、水輔員組成，人員近200人。另也委請大甲警分局除原本的巡簽外，在大海嘯周邊新增2處巡邏箱，提高見警率。另外，救生員也佩戴防水型「Go Pro」運動攝影機，在現場錄影監看，另也派便衣救生員深入人群，以便即時掌握狀況。預估暑假倒數10天，將會有1波爆發性人潮，盼藉此確保遊客戲水安全。

▲▼麗寶樂園組成水中糾察隊，並結合警方巡邏，杜絕性騷情事發生。（圖／記者李忠憲攝）

▲大海嘯旁也增設警方巡邏箱，增加見警率。（圖／記者李忠憲攝）

王志豪也重申，一旦接獲遊客通報明確騷擾行為，園方立即協助報警，並將該員列為黑名單，禁止日後再進入園區，並將有騷擾他人行為之當事人請離園區。呼籲所有遊客，如遇到騷擾事件，務必主動告知現場工作人員。

遊客王小姐對園方作法說，之前不知道性騷事件是在這發生，園方加強這些措施，確實會讓她更放心玩水。陳小姐也說，趁機性騷真的很惡質，肯定園方作為。

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