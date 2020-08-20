「外匯車殺手」台中再騙　誆賣AUDI得手32萬　判囚3年2月

▲男子林厚希被譽為外匯車殺手，連續詐騙買車民眾，遭網友公布在臉書上。（圖／翻攝臉書「遠邁漢唐」）

記者李忠憲／台中報導

被封為「外匯車殺手」的男子林厚希，四處詐騙車友自己有外匯車，取信對方拿到訂金後就快閃消失。他出獄後竟故技重施，在台中騙張姓男子有AUDI外匯車，用假名偽造本票及買賣委託書，得手32萬餘元。一、二審均依偽造有價證券罪判他3年2月。

現年31歲的林厚希被稱為「外匯車殺手」，2015年當兵時為軍紀逃兵，還假扮富二代，多次開超跑進國軍營區炫富，並謊稱可投資超跑租賃、礦砂事業，向部隊長官、同袍等多人詐騙130萬餘元。高等法院2019年審理後，依照4個詐欺罪將他判刑3年與4月定讞，其中3年部分須入監執行，4月部分可易科罰金12萬元。

林厚希期間更在台中故技重施。他先偽刻名為「林文芎」的印章，2017年9月向買家張姓男子佯稱，有管道可取得2012年的AUDI Q5外匯車。同時，他也偽簽林文芎本票、外匯車進口買賣委託書並按指紋，藉此取信張男。張男不宜有他，先後4次交付共32萬餘元給林，林卻在同年11月就失去聯絡，也沒交車，之男才發現遭詐騙，立刻報警。

林男法庭上雖坦認犯行，但辯稱，本案跟他2018年台北地院案子相似，法官認為本票未記載「發票日」應記載事項，僅構成偽造私文書。

合議庭則認為，本案本票應記載事項均已完備，故兩案案情不同。審酌林男正值壯年，不以正當方式獲取財物，竟用假名向張男詐取財物，除造成被害人財產損害，也對有價證券使用、流通秩序造成妨害。林男犯後也沒賠償損失，最後依偽造有價證券罪判他3年2月。

林男上訴台中高分院，法院仍認為原審判決適當，駁回上訴。仍可上訴。

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