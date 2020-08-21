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好友遭前男友「廁所壓牆硬來」！她目擊氣炸狠甩巴掌…高雄男下跪喊：這樣夠了吧

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄男性侵前女友好友被抓包，自己扛椅子砸頭下跪道歉。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿勁（化名）與前女友小尹（化名）、前女友朋友幼幼（化名）一同唱歌，沒想到他竟趁與幼幼單獨在廁所抽菸時性侵對方。小尹聽到尖叫聲用硬幣開門，目擊阿勁下半身赤裸，氣得賞阿勁一巴掌，救出幼幼，事後陪同幼幼前往警局報警。法院審理後，依強制性交罪判阿勁有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。

判決指出，阿勁2019年7月23日凌晨2時許，接到前女友小尹揪唱歌的電話，他隨即前往高雄市一間KTV赴約，歡唱到上午8時許時，阿勁與小尹的女性友人幼幼進入包廂廁所內抽菸，他見有機可趁，竟然關上廁所門，將幼幼壓制在牆壁上性侵，還抓傷幼幼的大腿。

原本坐在包廂內小憩的小尹聽聞微微的尖叫聲，察覺不對勁，趕緊用硬幣轉開廁所門，卻見到前男友褲子與內褲都已經褪至腳邊，隨即將幼幼拉出廁所門外。阿勁則是因犯行被目睹，一時羞憤，用包廂內的高腳椅猛砸傷自己的頭部。事後幼幼在小尹的陪同下報警處理，同日下午2時許阿勁遭警方逮捕。

幼幼表示，事發時小尹在包廂睡著了，阿勁一直向她表白稱「很喜歡妳」，突然就不顧她喊「不要」伸出狼爪，她只好大聲尖叫，一見小尹打開廁所門，她便馬上衝上前抱住對方。

小尹則證稱，當時她躺在椅子上休息，突然聽到廁所門關起來的聲音，裡面還傳出微微的尖叫聲，她覺得奇怪就用硬幣打開門，然後就見到阿勁將幼幼壓在牆上，幼幼面對牆壁一直在哭，她隨即將幼幼拉出門外，幼幼向她稱「我很害怕」，她一怒之下狠甩阿勁一巴掌。她稱，阿勁走出廁所後下跪道歉，還拿椅子砸自己的頭，血流的到處都是，嘴裡還喊著「這樣還妳們夠了吧」。

法院勘驗各項事證後，認為阿勁與幼幼並無深交，竟為了滿足自身性慾，不顧對方反抗，利用獨處的機會性侵，考量他當場下跪，又積極想與幼幼和解，態度不算太差，依強制性交罪將他判刑3年4月；案經上訴高雄高分院遭駁回，全案仍可上訴。

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