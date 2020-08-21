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彰化民進黨部喊話要葉彥伯停職接受調查　同黨女議員嗆：涉桃色風波才要先停職

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▲彰化縣民進黨部要葉彥伯停職。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣民進黨部主委邱建富（左）要葉彥伯（右）停職接受調查。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局篩檢出無症狀確診，被指揮官陳時中下令政風調查，民進黨彰化縣黨部主委邱建富昨(20)日已經公開嗆縣長王惠美，今天再持續追打用黨部名義發出聲明要求葉彥伯停職接受調查，對此有同黨籍女議員大感詫異指出，她是黨員怎麼不知道要認真的葉局長停職，「應該是有涉及桃色風波的要先停職接受調查」。

彰化縣民進黨部主委邱建富，昨日公開反嗆衛生局長葉彥伯，讓居檢者在外趴趴走到醫院接受採檢，還強烈譴責縣長王惠美成為防疫破口，嚴重傷害彰化餐飲旅遊業商機。

請繼續往下閱讀...

今天葉彥伯公開對媒體受訪，但並未因此止血，民進黨彰化縣黨部隨即發出公開聲明，「衛生局長葉彥伯停職接受調查、停職接受調查、停職接受調查；唯有如此才能釐清事實真相」。

▲彰化縣民進黨部要葉彥伯停職。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣民進黨部發聲明要葉彥伯停職。（圖／彰化縣民進黨部提供）

邱建富2018年卸任市長後，今年轉任縣黨部主委還當選「民進黨全台地方黨部主委聯誼會」會長，政治前途一片看好，沒想到被媒體爆料「與D奶美魔女」日日狂call用電話做愛，長達1年的時間，被對方指控涉嫌觸犯《刑法》第228條第2項《利用權勢或機會猥褻罪》目前進入司法調查。

同黨籍議員對此就表示，她也是民進黨員為何沒有收到通知，她個人認為採檢執行面應該要更嚴謹，但對葉彥伯的防疫經驗相當的敬佩，更何況中央現在正在調查程序有沒有疏失，而彰化黨部卻要葉彥伯停職接受調查，應該是有桃色風波的要先停職接受調查，怎麼會是要認真葉局長棄彰化縣不顧呢，如今現在大家都還在防疫，黨部這樣的作為真的大感意外。

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