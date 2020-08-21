不只彰化採檢無症狀者？指揮中心急查10多縣市　初步結果出爐

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

生活中心／台北報導

彰化縣衛生局對居家檢疫的無症狀個案進行新冠肺炎PCR篩檢，初步瞭解超過千人接受採檢，與中央採檢規範不符，至於其他縣市是否也有同樣情況？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（21）日受訪表示，清查彰化以外10多個縣市，目前初步沒有縣市發生同樣情況，會持續調查。

彰化衛生局主動採檢居家檢疫無症狀個案，揪出一名自美國返台少年確診新冠肺炎，然而該次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進行調查，引發各界議論。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨受訪表示，指揮中心職責應掌握所有狀況，否則無法做出正確的判斷，這件事情請政風查，是要釐清事情合理性，調查做清楚再來討論。

初步瞭解彰化在這半年來採檢無症狀個案超過千人，在諸多爆料中也出現其他縣市民眾表示被要求採檢，是否還有其他縣市做類似情況？莊人祥表示，清查彰化以外10多個縣市，目前初步沒有縣市發生同樣情況。

陳時中昨也提到，這件事情就科學上不是完全不被認可，但今天並非僅是一個研究，我們面對的是國家資源分配與人民生命保護的問題，有研究想法很好，但這個想法和目前實施的通則不同。