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房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」

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房仲傳愛、熱血常在　安新建經6年熱血響應「房仲公益日」 。（圖／品牌提供）

圖、文／安新建經提供

由中華民國不動產仲介經紀公會全聯會發起，每年8月20日為「房仲公益日」，今年已連續第６年舉辦「房仲傳愛、熱血常在」捐血活動，當天全台由北到南相關房仲從業人員將捲起袖挽接力舉辦，安新建經滿腔熱血６年不間斷，今年度各大捐血站也將看到履保業務到第一線協助，協助發放捐血贈品並舉牌號召吸引群眾，更會貢獻自己一袋熱血一袋力，希望號召全民一起共襄盛舉。

今年因受武漢肺炎疫情影響，上半年不少捐血活動為避免群聚取消或延期，但也造成各大捐血中心與同期相比少了約2-3成的捐血量，在大環境嚴峻的影響下，健康的血液更加珍貴，需要大家支援；此次「房仲傳愛、熱血常在」活動將落實體溫測量、手部消毒及健康問診...等防疫措施，讓滿溢愛心的民眾可以放心熱血響應。

「中華民國不動產仲介經紀公會全聯會」秉持「取之於斯、用之於斯」回饋社會的精神，認為房仲人員相對有機會與居民互動建立關係，所以號召大家一起來響應「熱血」。自104年首創全國18個縣市房仲公會同步捐血活動以來，五年總計捐出34,099袋熱血，捐血量高達851萬CC，今年房仲公會號召更多全國房仲從業人員及其家人、朋友將更多的愛傳出去，期盼能幫助更多需要幫助的人，更朝「捐血十萬袋、誓救十萬人」的目標邁進。

請繼續往下閱讀...

而今年在炎夏酷暑之下，安新建經除了比照往年提供瓶裝水供民眾飲用預防中暑外，今年在新北市的場次更自備發電機與大電風扇設備，希望可以讓等候排隊時再消暑一點，由於各縣市有的捐血點仍延續到８月20日，但截至目前各區回報的捐血袋數統計非常樂觀，畢竟「愛心不嫌少，熱血無止盡」多一袋就有機會成為熱血湧入的急救血包。
 

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