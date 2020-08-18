律師禁直播！連千毅交保19天「網路露面」讚蔡英文　曝蹲苦窯還能爽領三倍券　

▲連千毅交保後現身，第一件事就是捐贈三倍券 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

去年引爆高雄直播之亂的直播主連千毅，7月30日交保後，雖然被律師警告不可以直播，不過連千毅本人，透過臉書直播平台《蘭庭國際》釋出自己前往高雄市身心障礙者技能發展協會探視影片，連千毅還爆料，之前在被關押時，雖然他是禁見被告，卻也有領到政府發的三倍券，大讚蔡英文總統與行政院長蘇貞昌施行德政。

連千毅也在影片中表示，政府發放三倍券，不只幫助社會經濟活絡，對在監獄裡的，好幾萬名被告或是受刑人，也有實質上的幫助。除此之外，連千毅也號召社會善心人士，集資三倍券購買物資，贈送給高雄市身心障礙者技能發展協會，還發起「募車專案」，希望透過網友一起幫忙幫協會募集到鞤助身心障礙者通勤的行動車輛。

▲連千毅交保後現身，第一件事就是捐贈三倍券 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外提到自己被關了311天，才重見天日，連千毅樂觀表示，雖然當時他沒有自由，但他每天多了很多唸書寫字的時間，自己也每天都花十幾個鐘頭唸書寫字，短短將近一年的時間，就寫了五萬多字，讀了上百萬字的書，不斷充實自己，連千毅也鼓勵其他網友，強調「快樂過是一天，不快樂過也是一天，倒不如好好的精彩過完這一生」，才不會讓人生白來一遭。

▲連千毅交保後現身，第一件事就是捐贈三倍券 。（圖／記者吳奕靖翻攝）