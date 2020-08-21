台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

▲解放軍近日大動作軍演。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

台美關係逐漸升溫，隨之而來也讓台海的局勢逐漸緊張，不過中國官媒《環球時報》日前才呼籲，中美台都應遵守「不開第一槍」的原則，過一天《央視》就發文嗆，武統一旦觸發「首戰即終戰」。對此，國內戰略學者蘇紫雲指出，內部矛盾凸顯北京決策體系的失控，「傳遞錯誤訊號向全世界證明『中國威脅論』」。

蘇紫雲昨（20）日在「國防安全即時評析」中，以「中國官媒認證中國威脅論」為題表示，中國官方電視台《央視》近日以恐嚇語言威脅台灣，但文字媒體《環球時報》則呼籲台、美、中三方皆不要開第一槍。

蘇紫雲對此分析，在閉鎖的政治體制下，中國媒體相互矛盾，若不是出現言論自由的契機，就是陷入媒體內戰，也凸顯北京決策體系的失控，傳遞錯誤訊號向全世界證明「中國威脅論」。

蘇紫雲提到，台灣是擁有全球最嚴密防空體系之一的國家，除主力防衛戰機之外，短中長程的防空飛彈相互覆蓋組成複合的防空圈，在內線作戰的戰場特性下，足以確保國土防空與制空優勢。

他補充，依照國際法與國際慣例，中華民國有權遂行武裝自衛，可以合法、正當的使用武力反制入侵敵機，正如聯合國憲章所授予之自衛權乃至集體自衛權的行使。

「因此在中共官媒想像之外的現實世界中，所謂的三面包圍台灣、在台灣上空進行演習等形容詞，就如同1998年首次在《解放軍報》出現的『首戰即決戰』，只能是『戰鬥文藝』的形容詞。」蘇紫雲說，畢竟，不知兵兇戰危，筆桿子卻推槍桿子上火線，凸顯出中共軍文關係的碎裂。

蘇紫雲續指，相形之下，中國內部在2020年接連出現疫情、水情、政情的情況下，又在外部挑起戰情，北京著實面對「四不穩」的壓力。中國人民解放軍不思搶險救災的護民行動，反而接連對外採取軍事威嚇。

他表示，今年5月開始的北部渤海、南部雷州半島、以至東部的舟山、白沙島軍演，雖是戰術層級的操作型演練以避免升高情勢，但在中共官媒的過度操作下成為大外宣題材，再轉為大內宣以轉移中國內部不滿，卻又坐實北京軍事崛起的困境。

「令人擔憂的是，北京的指揮體系似乎失去判斷能力，戰略目標與手段悖離的情況一再出現。」蘇紫雲稱，特別是外交、軍事、對台系統也出現戰略步調不一的狀況，而最具代表性指標的官媒也呈現口舌不一的少見現象，中共核心的決策能力當真令人質疑，官媒的立場互異更凸顯內部矛盾。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）



►零負評、男女老少萬用霜