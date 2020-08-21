　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

▲解放軍近日大動作軍演。（圖／CFP，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

台美關係逐漸升溫，隨之而來也讓台海的局勢逐漸緊張，不過中國官媒《環球時報》日前才呼籲，中美台都應遵守「不開第一槍」的原則，過一天《央視》就發文嗆，武統一旦觸發「首戰即終戰」。對此，國內戰略學者蘇紫雲指出，內部矛盾凸顯北京決策體系的失控，「傳遞錯誤訊號向全世界證明『中國威脅論』」。

蘇紫雲昨（20）日在「國防安全即時評析」中，以「中國官媒認證中國威脅論」為題表示，中國官方電視台《央視》近日以恐嚇語言威脅台灣，但文字媒體《環球時報》則呼籲台、美、中三方皆不要開第一槍。

蘇紫雲對此分析，在閉鎖的政治體制下，中國媒體相互矛盾，若不是出現言論自由的契機，就是陷入媒體內戰，也凸顯北京決策體系的失控，傳遞錯誤訊號向全世界證明「中國威脅論」。

蘇紫雲提到，台灣是擁有全球最嚴密防空體系之一的國家，除主力防衛戰機之外，短中長程的防空飛彈相互覆蓋組成複合的防空圈，在內線作戰的戰場特性下，足以確保國土防空與制空優勢。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

他補充，依照國際法與國際慣例，中華民國有權遂行武裝自衛，可以合法、正當的使用武力反制入侵敵機，正如聯合國憲章所授予之自衛權乃至集體自衛權的行使。

「因此在中共官媒想像之外的現實世界中，所謂的三面包圍台灣、在台灣上空進行演習等形容詞，就如同1998年首次在《解放軍報》出現的『首戰即決戰』，只能是『戰鬥文藝』的形容詞。」蘇紫雲說，畢竟，不知兵兇戰危，筆桿子卻推槍桿子上火線，凸顯出中共軍文關係的碎裂。

蘇紫雲續指，相形之下，中國內部在2020年接連出現疫情、水情、政情的情況下，又在外部挑起戰情，北京著實面對「四不穩」的壓力。中國人民解放軍不思搶險救災的護民行動，反而接連對外採取軍事威嚇。

他表示，今年5月開始的北部渤海、南部雷州半島、以至東部的舟山、白沙島軍演，雖是戰術層級的操作型演練以避免升高情勢，但在中共官媒的過度操作下成為大外宣題材，再轉為大內宣以轉移中國內部不滿，卻又坐實北京軍事崛起的困境。

「令人擔憂的是，北京的指揮體系似乎失去判斷能力，戰略目標與手段悖離的情況一再出現。」蘇紫雲稱，特別是外交、軍事、對台系統也出現戰略步調不一的狀況，而最具代表性指標的官媒也呈現口舌不一的少見現象，中共核心的決策能力當真令人質疑，官媒的立場互異更凸顯內部矛盾。

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

►零負評、男女老少萬用霜

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
周星馳分手「世紀內幕曝光」　朱茵20年後終吐：我們是好對手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

影／國軍「不挑釁不示弱」！國防部深夜FB發79秒影片：必定迫使敵犯台失敗

戰機須沿黃線滑出！　專家驚見殲20「切西瓜」入滑行道...曝超危險真相

俄羅斯出動戰鬥機試探！盤旋「獨島上空」20分鐘...南韓派戰機應付

承認以色列的獎勵？川普急售F-35給阿聯　恐打破中東軍事平衡

美艦高調穿越台海中線以西！ 專家：向中國釋出「前所未有警告」

動員39架軍機！美日今年「最大規模」軍演東海實施　震懾解放軍搶釣魚台

最新民調：8成人認為「對岸不可能攻台」　5成人願意上戰場抵抗

解放軍「點名美國」一條條等算帳！　陸軍事專家：小衝突「會演變大規模戰爭」

美國會出兵阻止解放軍犯台？　美前國防部高官回應

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

發問卷給「曾經喜歡」的9個男生 讓對方評價...她：需要很大勇氣

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

影／國軍「不挑釁不示弱」！國防部深夜FB發79秒影片：必定迫使敵犯台失敗

戰機須沿黃線滑出！　專家驚見殲20「切西瓜」入滑行道...曝超危險真相

俄羅斯出動戰鬥機試探！盤旋「獨島上空」20分鐘...南韓派戰機應付

承認以色列的獎勵？川普急售F-35給阿聯　恐打破中東軍事平衡

美艦高調穿越台海中線以西！ 專家：向中國釋出「前所未有警告」

動員39架軍機！美日今年「最大規模」軍演東海實施　震懾解放軍搶釣魚台

最新民調：8成人認為「對岸不可能攻台」　5成人願意上戰場抵抗

解放軍「點名美國」一條條等算帳！　陸軍事專家：小衝突「會演變大規模戰爭」

美國會出兵阻止解放軍犯台？　美前國防部高官回應

72小時內「天火」狂降10800次閃電　點燃北加州野火…2萬人逃命

中職／中信兄弟對統一獅5連敗　德保拉戰江辰晏拚止敗

中職／羅力最會投樂天　王溢正拚本季對戰首勝

「翻唱歌曲→被翻唱」　蔡佩軒新歌被美聲團體選中改編超驚喜

屏科大碩士「深山採標本」失蹤8天！家屬痛心發聲　求把握黃金時間

焦糖哥哥開炮嗆彰化縣長「燒納稅錢製造防疫破口」　支持陳時中：徹查不法！

《博物館驚魂夜》導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

愛奇藝真的要消失了嗎？　台灣站回應了

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」：證明了中國威脅論

「42人詭異蒙眼團」不發一語沿懸崖走！消防員勸撤　領隊：我研判很安全

周蕙重現《約定+好想好好愛你》狂勾回憶　新家「升降櫃莫名3降」嚇到頭皮發麻

軍武熱門新聞

影／國防部FB深夜發文：有能力捍衛中華民國

台海論調矛盾！蘇紫雲曝「北京決策體系失控」

專家驚見殲20「切西瓜」入滑行道曝超危險真相

央視：一旦武統「首戰即終戰」

美艦高調穿越台海！ 專家：前所未有警告

解放軍「點名美國」　陸軍事專家：會演變大規模戰爭

美國是否出兵援台　五角大廈前高官回應

俄專家評東風-21D：不會給美軍留下機會

民調：8成人認為對岸不可能攻台

俄羅斯侵南韓航空識別區！盤旋獨島20分鐘

美國「新航母艦載機」計畫啟動

美助台升級E-2D先進鷹眼　李正皓：看得到殲-20

承認以色列的獎勵？川普急售F-35給阿聯

美航空國民兵換F-15EX「先進鷹」戰機

更多熱門

相關新聞

影／國防部FB深夜發文：有能力捍衛中華民國

影／國防部FB深夜發文：有能力捍衛中華民國

台海情勢越趨緊張，但國防部今（20）日深夜發文強調，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權，「絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」

專家驚見殲20「切西瓜」入滑行道曝超危險真相

專家驚見殲20「切西瓜」入滑行道曝超危險真相

武統首戰即終戰？　陸委會回應

武統首戰即終戰？　陸委會回應

採購F-16V是國軍的最佳抉擇嗎？

採購F-16V是國軍的最佳抉擇嗎？

民調：8成人認為對岸不可能攻台

民調：8成人認為對岸不可能攻台

關鍵字：

台海央視環球時報解放軍蘇紫雲軍武台灣軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

醜小鴨變天鵝！　台大牙醫系正妹改造史超勵志

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

周星馳分手朱茵　世紀內幕曝光

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

靠露奶變網紅！鍾明軒狠酸：只是讚數多的普通人

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面