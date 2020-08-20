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影／國軍「不挑釁不示弱」！國防部深夜FB發79秒影片：必定迫使敵犯台失敗

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記者邱茀濱／綜合報導

台海情勢越趨緊張，但國防部今（20）日深夜發文強調，最蠻橫的國家莫過輕易挑起戰端，最無知的政府則陷人民於戰火之中，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權，「絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」

國防部深夜在臉書發布題為「好戰必亡，忘戰必危」的影片，並表示「國軍從不挑釁、但也絕不示弱！絕對不要輕忽我們捍衛中華民國的決心！」

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

▲國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片，下同）

國防部指出，面對中共一次又一次的挑釁與恫嚇，只會讓國人更加地緊密團結，認清中共窮兵黷武的本質，既不尊重民意，且動輒訴諸戰爭的威懾行徑，終將適得其反，並已引起台灣人民的憤怒與反感，重傷海峽兩岸的和平穩定。

「國軍捍衛國家主權、守護民主，有信心、也有能力確保國家的安全。」國防部強調，國軍就是國家最重要的穩定力量，也是軍人用生命盡忠的終身職志。

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

79秒的影片中，可見陸海空軍的演練畫面，國軍表示絕對有能力與信心，捍衛這個的土地，他們展現的自信，則來自於平時從嚴從難的訓練；「守護家園，是國軍最堅定的信念。」

「和平靠國防。」影片中強調，國土主權，寸土不讓！民主自由，堅守不退！仗在哪裡打，就在哪裡訓！「我們已經做好萬全的準備，必定迫使敵犯台失敗，守衛中華民國我們有信心！」

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