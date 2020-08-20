武統「首戰即終戰」？　邱垂正：中華民國是主權國家

▲解放軍東部戰區近期要在台海周邊演練，日前在宣布演訓訊息時，也釋出過往解放軍演訓畫面。（圖／翻攝東部戰區微博）

記者陳政錄／台北報導

前總統馬英九日前指出，大陸的攻台戰略是「首戰即終戰」引發熱議後，大陸官媒《央視》也發表時評文章呼應，還說「明天在台灣島上空演習沒有不可能」。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正強調，中華民國是主權國家，與美國等理念相近國家正常互動，是主權國家權利，北京當局無權置喙。

邱垂正指出，政府秉持不挑釁、不衝突的立場，致力於維護區域和平穩定發展，惟中共不放棄對台使用武力，近期更不斷刻意對台軍事恫嚇，我方堅決反對這種破壞台海和平的行徑。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

他說，呼籲中共切勿誤判情，蓄意製造事端，台灣堅定反對中共片面設定的一中框架，並對任何升高台海區域情勢緊張的舉動，密切監控，國家主權安全、保障人民權益福祉。

另對於港版國安法通過後，香港特首林鄭月娥18日在面對外界質疑時聲稱，國安法是一個「有正氣」的法例，不理解外界將其「武器化」的判讀。邱垂正直言，港版國安法通過以來，香港的言論、新聞自由以及公民權利，受到前所未有的打壓，這是國際社會公認的事實，對於這種試圖洗白、自我感覺良好的言論，各界自有公斷、歷史自有評價。

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