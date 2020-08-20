最新民調：8成人認為「對岸不可能攻台」　5成人願意上戰場抵抗

▲解放軍東部戰區近日在台灣海峽兩端進行演習。（圖／翻攝東部戰區微博）



記者蔡紹堅／台北報導

台海局勢緊張，中華民意研究協會20日公布兩岸情勢民調，只有7.5％的人認為兩岸關係會越來越好，將近5成的人願意在對岸攻台時上戰場，不過，認為對岸不可能攻台的人則有將近8成。

民調顯示，蔡英文上任之後的兩岸關係，有38.7％的人認為越來越差，43.2％的人認為差不多，7.5％的人認為會越來越好。

▼國軍進行反登陸實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）



對於對岸攻台的可能性，有79.6％的人認爲不可能，11.6％的人認為有可能。不過，對於大陸攻台時願不願意上戰場抵抗，有48.4％的人表示願意，42.3％的人不願意。

對於美中若發生衝突，台灣要如何應對，有46.9％的人認為應避免捲入，21.6％的人認為應堅定支持美方，20.0％的人認為應視國際社會立場決定。對於兩岸發生戰爭，美方會不會出兵援助，58.7％的人認為美方會出兵，28.6％的人認為美方不會出兵。

▼阿帕契攻擊直升機在漢光演習中發射熱焰彈。（圖／記者李毓康攝）



兩岸經濟方面，有34.7％的人表示不清楚ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）對台灣的利弊，42.6％的人認為ECFA對台灣是「利大於弊」，20.5％的人認為「弊大於利」。對於台灣經濟能否承受兩岸局勢緊張的衝擊，有47.4％的人認為不能承受，38.9％的人認為可以承認。

調查由中華民意研究協會在8月11日至14日進行，針對成功樣本的性別、年齢、教育程度、地區4個變數進行樣本代表性檢定，成功樣本數為1068個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差不超過±3.0％。

▼解放軍東部戰區動員多軍種進行演習。（圖／翻攝東部戰區微博）

