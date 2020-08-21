打拚在榕城/台青小夫妻勇猛西進！ 「智能鋼琴＋高爾夫」打遍天下無敵手

▲台青夫妻檔林俞青、劉宗鑫闖盪福州。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／福州報導

位於福州的「台青第一家雲家園」，成功幫助不少台青創業。其中，來自台灣的鋼琴老師林俞青和高爾夫老師劉宗鑫，這對夫妻檔不但是雲家園重要成員，也是明星師資。最近，雲家園推出AI鋼琴課程學生家長反應都不錯，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的林俞青表示「智能鋼琴教學十分創新，讓原本重複枯燥的課程更有意思，加上大陸學生基數也大，十分看好這邊音樂產業教育到發展。」

訪問過程中，笑容甜美的林俞青給人第一印象就是「認真教學」。九年前，她畢業台灣文化大學音樂系畢業，一直在台北跑家教，以及各類鋼琴比賽的伴奏，多年下來累積好口碑，學生人數也非常多。直到2017年，林俞青做出人生重大決定，跟著當時還是男友的劉宗鑫老師從台北一起到福州發展，從事青少年鋼琴培訓工作。三年時間裡，林俞青成功雙贏，升格為人妻、音樂事業快速起步。

▲優秀資深鋼琴老師林俞青，放棄台灣工作來福州教音樂。（圖／記者任以芳攝）

回憶剛來福州歲月，林俞青花了半年適應，「以前住的比較偏遠，坐公車到市區都要兩到一個鐘頭，感覺好遠。」吃也很不習慣，大陸飲食偏油偏鹹，現在已經習慣福州食物。談到工作挑戰，她說大陸發展步調非常的快，「比如大陸的智能鋼琴前兩年就看到，但台灣是一年前才開始，作為老師就要一直去追，不斷轉型。」另一方面，台灣市場已經開始飽和，少子化影響下，舉例台北市一個班一直在減少只剩二十來個。

▲大陸線上教學商機無限。（圖／受訪者提供）

林俞青進一步說，「以前比較早進入職場，沒有太大的影響，近年發現台灣學生越進越慢，可能兩三個月才有一兩個學生。」大陸同樣少子化，但學生基數多，福州一周可以收到40幾位小朋友，商機無限。如今，從傳統教學走到線上課程，變身網紅老師的林俞青說，「一開始我覺得孩子學不到東西，就是一個噱頭，實際投入後發現小朋友是會進步的。」線上線下還是要緊密結合才會有效，否則孩子不會成長，反而會往下降。

▲斜槓台青劉宗鑫音樂系畢業、身兼高爾夫老師。。（圖／記者任以芳攝）

同樣在大陸打拚，林俞青的先生劉宗鑫老師也是文大音樂系畢業，因為從小學打高爾夫，發展斜槓人生。目前在福州體育技術學院高爾夫專項班當外聘老師，同時發展線上課程，經常在自己的視頻號分享打高爾夫的短視頻，反饋不錯。

劉宗鑫的父親是台商，對於大陸市場不陌生，大學畢業後就到福州發展，因為他發現這邊的高爾夫教育市場，競爭少、師資門檻高，市場龐大。劉宗鑫接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「台灣少子化比較嚴重，台灣每個高爾夫學院的師資都是從國外留學回來的碩士、博士，大家都在搶學生。但是，來到福州師資變得比較稀有。」

▲「人設」時代透過互聯網打造個人品牌。（圖／受訪者提供）

談到大陸教學經驗，劉宗鑫分享，「只要家長看到你的能力夠強，學費他們真的不會那麼的要求，我在外面一個小時課程最高收費可以到1200元人民幣。」不過，現在線上引流課程也是發展重點，劉宗鑫曾推廣過9塊9課程，一堂課上45分，還有拍照和視頻給孩子紀錄，幾乎是1200元等級的課程服務，看似虧本經營，當網路點閱流量上來後，比在外面發傳單有效。

這是一個「人設時代」，劉宗鑫認為光有一身絕技不夠，必須打造個人品牌。他開始研究各大社交平台競爭對手。「發現大家都在搶美食、旅遊等市場，抖音的高爾夫教育不多，大部分都是分享自己教學的東西，再不然就是旅遊去出去玩打球，風景很漂亮，身材很好，實際競爭對手可能只有4、5人。」

▲劉宗鑫發展個人品牌，短視頻定位「全民可打高爾夫」。（圖／受訪者提供）

劉宗鑫短視頻定位「全民高爾夫」概念，首先收集很多人的問題，解決大家對高爾夫的一個認知，對，因為我在短視頻裡面有講，「我會先跟大家聊說高爾夫到底可不可以自學，希望用我的短視頻打破外界一般認知，用平易近人的教學方式，吸引有興趣的學生。」

最後談到妻子林俞青，劉宗鑫滿懷感謝，「我很謝謝她犧牲過去經營的成就，以前她台灣學生也不少，來福州得放棄10來個學生，妻子對小孩子又特別有責任感，重新開始的決定真的不容易。」如今夫妻倆共同打拚事業，彼此陪伴加油，希望在榕城闖出自己天地。