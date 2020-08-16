「閩台人才協作論壇」福州登場　釋出2349職位「月薪2.9萬元起跳」

▲「閩台人才協作論壇」在福州登場。（圖／記者任以芳翻攝）



記者任以芳、蔡紹堅／福州報導

第八屆海峽青年節首屆閩台人才協作論壇16日在福州舉行，釋出了2349個面向台灣引進優秀青年人才的職位，進一步加大吸引台灣青年來福建實習就業的支持力度。

本次活動由福州市人才發展集團承辦，以「菁英匯聚 築夢福地」為主題，旨在推動兩岸青年人才溝通交流，邀請來自海峽兩岸的100多名台灣民眾參加，設有福州主會場和台北分會場。

福州市人才發展集團相關負責人表示，籌備此次論壇過程中，各用人單位緊密結合福建省經濟社會發展實際需求，充分考慮台灣青年對發展前景、工作環境和薪酬水平等因素的關切，分別由民營企業、台資企業以及院校、醫院等事業單位，特別是上市公司、龍頭企業、金融機構等，提供符合台灣青年人特點的工作職位，重點招收電子、機械、教育、金融、醫療、文創等領域緊缺的技術人員和管理人才。

本次釋出的2349個職位中，招聘博士或副高以上職稱人才783位，碩士及以上974位，月薪不低於7千元人民幣（約2.9萬元新台幣），平均月薪不低於1萬元（約4.2萬元新台幣）。

福州市人才發展集團相關負責人指出，福州人才集團作為集「人才引進、人才服務、項目孵化、資本運作」為一體的人才工作重要支撐平台，自集團成立以來就一直為推動建設閩都英才聚集區、促進兩岸人才交流而努力，集團建設了「榕e人才」就業服務網站，打造了「榕台交流人才驛站」，持續推動開展「人才一趟不用跑」一站式服務，切實吸引各類高層次人才來榕創新創業，為推動福建、福州跨越式發展夯實人才支撐。