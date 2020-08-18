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玩轉海青節／兩岸景點大PK！　體驗「蛋居」..網友：好像哈比人生活

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▲▼ 福州風光。（圖／福州市旅遊協會提供）

▲點亮海峽青年嚮往的旅遊風光活舉行兩岸青年投票活動 。（圖／福州市旅遊協會提供）

記者任以芳／福州報導

連續舉辦七屆的海峽青年節，成為兩岸青年交流的重要平台。受疫情影響，今年海青節突破傳統採取線上文旅專場活動，讓對岸台青朋友透過網路參與雲端旅行。其中，蛋居生活讓人驚艷，不少網友看到覺得好像是哈比人的生活。

本次點亮海峽青年嚮往的旅遊風光活動，由福州市旅遊協會和台灣旅遊交流各行業共同收集具有代表性景點，包括10處福州風光和10處寶島風光進入榜單，像是福州的三坊七巷、鼓嶺、船政文化景區與台灣的日月潭、澎湖、士林夜市名列其中。

▲▼福州景區三坊七巷、鼓嶺、蛋居、閩江 。（圖／主辦單位提供）

▲福州景區三坊七巷 。（圖／福州市旅遊協會提供）

推薦榜單第一名是三坊七巷，福州市重點景觀，也是全大陸目前在都市中心保留的規模最大、最完整的明清古建築街區，曾榮獲選中國十大歷史文化名街區。

三坊七巷的三坊，指衣錦坊、文儒坊和光祿坊。七巷指楊橋巷、郎官巷、塔巷、黃巷、安民巷、宮巷、吉庇巷。三坊七巷現存大量有價值的古建築多形成於明清時期，被歷史學家稱為明清建築博物館。歷代累計出過舉人300多名、進士150多名。

▲▼福州景區三坊七巷、鼓嶺、蛋居、閩江 。（圖／主辦單位提供）

▲福州鼓嶺旅遊度假區。（圖／福州市旅遊協會提供）

榜單第二名是鼓嶺旅遊度假區，名揚中外的避暑勝地，可觀日出、俯瞰福州城市。當初打造這塊度假區以永續發展為理念，擁有高山、生態、空氣、清涼、溫泉、雲霧等豐富的自然資源和深厚底蘊的文化資源。

景區內有進山不見寺，入寺不見山的湧泉寺，登山古道，十八景公園，滿山的摩崖題刻，遠近聞名的湧泉寺，鼓嶺的柳杉王公園，宜夏煙雨，白雲仙洞，牛頭古寨，柱裡觀日等景色，是近年很受歡迎景區。

▲▼福州景區三坊七巷、鼓嶺、蛋居、閩江 。（圖／主辦單位提供）

▲福建蛋居酒店，體驗哈比人生活。（圖／福州市旅遊協會提供）

另外，兩岸青年好奇的景區還有「蛋居」，位于福建省福州市永泰縣的大陸雲頂旅遊度假區的五大景區，被譽為福建的香格里拉。其中，原生態蛋居酒店是全球首創蛋形主題酒店，徹底打破傳統酒店格局，不少電影迷特地來打卡，享受哈比人的田園生活。

這次兩岸各自推出10個觀光景區，投票活動從˙8月15日到24日，兩岸可通過參與點亮海峽青年嚮往的旅遊風光活動，對福州和台灣的熱門旅遊景投票，選出自己最喜歡的旅遊景點，還有大禮包可以抽獎。另外，雲遊海峽抖音挑戰賽全民任務，鼓勵兩岸青年通過抖音平台發佈原創短視頻作品，互相交流激盪創意。

▼兩岸青年票選台灣、福州最喜歡的景點。（圖／主辦單位提供）

▲▼福州景點。（圖／福州市旅遊協會提供）

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