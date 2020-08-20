王令麟力挺「在地農業」　饒慶鈴進東森購物台行銷池上米

▲台東縣長饒慶鈴（左2）上東森購物行銷台東好米受到東森集團總裁王令麟（左3）熱情支持。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上米參加行政院農業委員會農糧署的「精饌米獎」稻米比賽，結果包辦2個競賽組別4個獎項，並榮獲雙料冠軍，3度勇奪「台灣米王」的稱號。台東縣長饒慶鈴20日受邀至東森購物「東森農場 源天然 小農自用 池上新米鮮享組」節目行銷，並感謝東森購物一路以來，對台東的關懷和用心，也歡迎全國好朋友多多購買與享用台東好物。

台東池上鄉山明水秀，得天獨厚的天然環境正是為稻米生長而安排，甘純水源富含礦物質、純淨無汙染的新武呂溪溪水灌溉，肥沃泥壤海岸山脈沖積而成的有機黏土層為沃土， 再輔有日夜溫差大、日照充足之絕佳氣候，狹長的地形更提供和煦的山風快速蒸發稻田間的濕氣，成就粒粒飽滿的好米。

此外，台東池上鄉首創全台稻米農藥檢測制度，讓消費者不但吃的營養美味，也要吃得安心健康。池上米不但連續蟬聯全國稻米競賽3屆總冠軍，更成功進軍日本市場，池上已經儼然成為台灣生產良質米的「聖地」。

東森購物推出「東森農場 源天然 小農自用 池上新米鮮享組」節目，特別邀請到饒慶鈴縣長現身說法，介紹本次特地精選來自正宗池上頂級農場，灌溉水源採自第一道湧泉，並採用生態平衡的自然農法耕作，具有慈心保育認證，安全安心；生產的池上米具有自然香氣與Q軟口感，冷飯不硬的池上新米，絕對給您台灣在地好米的極致體驗。

饒慶鈴表示，感謝池上鄉農會，一直帶領農民創新及精進，台東池上米的品牌及口碑已經深植市場，才能一再得獎獲得各界肯定。與東森購物合作，是真正看到東森購物長期以來與全體會員關心公益，和台灣農民站在一起，尤其是當疫情期間，東森王令麟總裁聽到全台各地農產品盛產過剩時，立刻迅速發揮通路力量，與各地農民展開合作，幫忙小農銷售，不讓他們的辛苦成果血本無歸。

東森集團總裁王令麟特別歡迎饒慶鈴到東森購物頻道行銷，他指出，東森購物一直以來支持台灣在地農業，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，不僅幫小農們一把，還能讓消費者品嚐到在地好滋味，尤其台東無工業污染，再加上水質好、土質好、環境好、品種好、農民栽種技術好，生產的稻米、水果多樣化，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。



►靠這樣年輕20歲





►二手票券豐富你的生活



▲台東縣長饒慶鈴(右)行銷台東好米。（圖／記者楊漢聲翻攝）