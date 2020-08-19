東森購物8/20開賣台東「台灣米王」　產量有限快把握搶先吃

▲東森購物推出池上新米鮮享組，將於8/20（四）AM10:25～AM11:05在東森購物47頻道開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

連續蟬聯全國稻米競賽3屆總冠軍的台東池上米，不僅勇奪「台灣米王」稱號，更成功進軍日本市場，東森購物也將帶來在地好米，8/20（四）AM10:25～AM11:05在東森購物47頻道開賣「池上新米鮮享組」，一包1公斤，一箱共10包，東森價售1,080元，再加碼買就送50%東森幣，不過由於是第一期新米，產區每期產量有限。節目中也將邀請到台東縣長饒慶鈴現身說法。

饒慶鈴表示，池上鄉農會一直帶領農民創新及精進，台東池上米的品牌及口碑已經深植市場，才能一再得獎獲得各界肯定。此次與東森購物合作，是真正看到東森購物長期以來與全體會員關心公益，和台灣農民站在一起，尤其疫情期間，東森集團總裁王令麟聽到全台各地農產品盛產過剩時，迅速發揮通路力量，與各地農民展開合作幫忙銷售，不讓他們的辛苦成果血本無歸，例如台東鳳梨釋迦一開賣就熱銷3,500組，對當時處於困境的小農是最有力的支持，非常感謝東森購物一路以來，對於台東的關懷和用心，因此帶來了最好、最新鮮的池上新米分享給東森購物的廣大會員們。

▲台東池上鄉的甘純水源、肥沃泥壤、絕佳氣候造就粒粒飽滿的好米，池上鄉更首創全台稻米農藥檢測制度，讓消費者吃得營養美味、安心健康。



東森集團總裁王令麟提到，東森購物一直以來支持台灣在地農業，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，不僅幫小農們一把，還能讓消費者品嚐到在地好滋味，未來將推廣更多優質農漁產品之外，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

東森購物長期支持在地優質農產，王令麟動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員共同發揮愛心實際付諸行動之外，今年起更率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑2小時熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，秉持東森嚴選的精神挑選好食好物，不僅榮獲「電商美食領頭羊｣的媒體報導封號，更幫農民大拚內銷，也讓消費者品嚐到在地美味。

東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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