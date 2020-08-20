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微笑商圈從興出發　黃偉哲：後壁、鹽水與成大商圈月月抽好禮電動機車送給你

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▲台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點上路，月月抽好禮電動機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點上路，月月抽好禮電動機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點，20日正式上路！市長黃偉哲指出，用微笑作為商圈主軸，目的就是要用微笑療癒疫情所帶來的影響。

除規劃滿額抽獎送電動機車外，微笑商圈還以台南在地特色食材開發出微笑餐點，要讓消費者吃了滿意露出微笑，也希望照顧台南在地農民與店家，搭起遊客與台南在地的友誼橋梁。

▲台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點上路，月月抽好禮電動機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從中央的振興三倍券，到地方推出一系列加碼優惠方案，都是希望能帶動地方經濟發展，台南也不例外，在振興經濟的同時，更希望能撫慰人心，有鑑於此，配合經濟部中小企業處的方案，後壁、鹽水與成大三個商圈合作推行微笑商圈行銷計畫，期能夠帶動台南市南北軸向的觀光經濟。包括市議員李宗翰、張世賢、蔡育輝、鹽水商圈理事長顏士翔、後壁商圈理事長吳翊榛及成大商圈理事長王智永等都親自與會。

▲台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點上路，月月抽好禮電動機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，微笑商圈從興出發，尤其是在國旅當道，防疫健康遊的此時，結合起這個在地旅遊在地商圈最好的合作夥伴關係。黃偉哲進一步指出，延續振興三倍券的消費熱潮，微笑商圈行銷計畫從9月到11月規劃滿額抽獎活動，最大獎為台南在地機車製造商宏佳騰的電動機車Ai-1 Comfort，更加碼月月抽商圈特別獎，還可上「台南振興遊購站」登錄發票，有機會抽到最大獎輕豪宅！截至昨日止，台南三倍券登錄抽獎金額破12億，搞不好下個月就能突破20.8億了，到時候又要抽一戶房子，因此來台南報復性旅遊時，也別忘了來後壁、鹽水與成大三個微笑商圈走走，絕對讓您帶著滿滿的微笑回家！

▲台南後壁商圈、鹽水商圈與成大商圈，共同推行微笑商圈行銷活動和微笑餐點上路，月月抽好禮電動機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了微笑商圈聯合行銷計畫，後壁商圈與後壁區公所也聯合推出消費振興活動，即日起至8月底只要消費滿200元，即可獲得摸彩券參加抽獎活動，將有機會抱回60吋電視或氣炸鍋。

成大商圈則是即日起至10月底有振興消費刮刮卡活動，凡在合作店家消費滿額即贈乙張刮刮卡，獎項有電動機車、筆記型電腦等3C大禮，結合微笑商圈計畫好禮加碼抽、加碼送！詳情請上「後壁遊樂網」、「台南鹽水月津港商圈」與「成大商圈」臉書粉絲專頁查詢。

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微笑商圈 黃偉哲後壁鹽水成大商圈

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