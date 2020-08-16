台南市定古蹟廣安宮吉時重建上樑　黃偉哲：中央地方攜手護府城文資

▲台南市定古蹟廣安宮修復工程時舉行上樑儀式，由黃偉哲市長等人等共同參與儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市定古蹟廣安宮修復工程16日上午吉時舉行上樑儀式，由黃偉哲市長和民意代表、地方賢達及工程單位代表等共同參與上樑儀式，上樑儀式象徵著樑與廟宇的結構密合為一體，以求廟宇安祥興旺之意，廣安宮本次修復以修舊如舊，保留古樸原貌為原則，展現廟宇歷史價值，預定2021年4月底修復完成竣工。

黃偉哲市長表示，市定古蹟廣安宮的重建經費為3360萬元，特別感謝中央文化部的補助支持，使得地方只需自籌3成修繕費用，現因廟方希望能把古蹟修復工程做得盡善盡美，預期預算支出會增加，因此他也溫情喊話，鼓勵各界有錢出錢，有力出力，大家呼朋引伴，積少成多，一起來守護傳承地方宗教信仰與歷史文化。

黃偉哲說，台南市做為眾神之都，宮廟特別多，歷史文化古蹟也很多，祈望此次廣安宮的修復工作圓滿順利，未來也將結合赤崁文化園區的再造歷史場域，打造文化首都舊城核心歷史新風貌。今日包括立委陳亭妃、林俊憲，市議員謝龍介、沈震東、陳怡珍、許至椿、洪玉鳳等多位關心台南古蹟修復與文資保存的民意代表，皆一同出席參與和見證上樑儀式。

文化局表示，廣安宮位於台南市中西區新美街巷弄中，於2003年指定為市定古蹟，鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅等，位處府城歷史文化核心地帶，建築格局具閩洋折衷特色，然而建築本體因榕樹攀生閒置已久；財團法人台南廣安宮管理委員會成立後，在市府與文化部文化資產局的經費補助下，辦理古蹟修復規劃設計及修復工程，並先進行緊急加固支撐及樹木修剪，防止古蹟持續劣化。

修復工程於2019年9月順利發包簽約，修復總經費總計新台幣3360萬元，由合拓建築師事務所監造，大順營造有限公司承攬施工，修復工期為458日曆天，預計於2021年4月29日竣工；修復範圍包括拜亭、三川殿、正殿，左廂房、右廂房、金爐及門神彩繪等。修復工程完成後，建立廟方保存及日常管理維護之能力，以展現市定古蹟廣安宮之歷史文化價值。

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