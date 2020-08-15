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小7上架超過5年「超夯經典飲品」要停賣了　鐵粉全崩潰：太傷心

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▲▼7-11芙蓉門市、統一超商、超商。（圖／資料照）

▲7-11經典阿薩姆紅茶拿鐵即將停售。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

每天早起的上班族總是要到超商買杯咖啡醒腦，但也有人不是咖啡控，偏愛奶茶系列，不過近日有網友崩潰發文，透露7-11的經典阿薩姆紅茶拿鐵竟然即將要停售，讓他直呼：「太傷心了！」對此，業者證實紅茶拿鐵確實要停賣了，「各門市陸續賣完就不再提供。」

▲▼7-11 City Cafe。（圖／翻攝7-11臉書粉專）

▲7-11的紅茶拿鐵已賣超過5年以上。（示意圖／翻攝7-11臉書粉專）

一名網友在「Dcard」以「711阿薩姆紅茶拿鐵要停產了」發文，透露這2日在東區不同的7-11買了紅茶拿鐵，但店員卻表示：「這款之後就會停售了⋯」並改成新品伯爵紅茶拿鐵，讓他一聽崩潰說：「有人知道為什麼要停產嗎？我太傷心了！從高中開始就習慣早上到711買紅茶拿鐵，真的好喝又有提神效果。」雖嘗試喝了新品但還是吃的舊款最讚。

貼文一曝光湧進不少人直呼「真的超傷心，我也問了我家附近7-11的店員，趁還有庫存這禮拜趕快喝」、「我也超級愛的還到處推薦別人，店員跟我說停產的時候我蛤～～～了好久」、「天啊那我明天要去買一杯才可以」。

對此，業者回應證實，上架超過5年的阿薩姆紅茶拿鐵確實即將要停賣了，各店剩餘庫存賣完後就不再販售，至於停賣原因僅表示，是為因應市場調查及趨勢上架新品「皇家伯爵紅茶拿鐵」，其使用伯爵茶融合佛手柑果香，並調整適當甜度，風味更勝，期望能貼近消費者口味。

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