國民黨如何告別韓粉　葉元之：是要辦一場「告別式」？

▲關於國民黨告別韓粉的議題，葉元之在節目上表示，是要辦一場「告別式」？。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨在1年之內，遭遇總統大選、高雄市長罷免、高雄市長補選3連敗，讓國民黨立院黨團總召林為洲提出「告別韓流」的想法，因此與同黨的新北市議員葉元之槓上。葉元之今天在政論節目上提出質疑，要如何告別韓粉，是要辦一場告別式嗎？

林為洲16日深夜在臉書發文指出，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇」。葉元之對此不以為然，在臉書上轉貼關於林為洲的新聞指出，一堆擁有黨改革權利的黨高層，卻毫無具體作為，「每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，才是國民黨無法前進的原因。」

▲林為洲因為開啟了「告別韓流」的議題，與葉元之槓上。（圖／記者屠惠剛攝）

葉元之18日在三立的政論節目《前進新台灣》上回應，他在當天發的那一篇文，並不是針對要不要告別韓流反對他，要告別也可以，不告別也可以，但要說清楚什麼叫告別韓流，以及告別韓流後，國民黨新的路線是什麼？怎麼去吸引年輕人，怎麼去吸引中間選民的支持。

葉元之認為，國民黨現在陷入一個迷思，韓粉就是「紅統」、「極端」、「偏激」，例如很多韓國瑜支持者是僑胞，那些僑胞都是大學教授，他們也是韓粉啊，那這群人也是「紅統」、「極端」、「深藍」？

葉元之直言，要說明清楚「告別韓流」到底是什麼意思？是要辦一場「告別式」然後跟韓粉說「掰掰，再見」還是說要開除韓國瑜，要舉體說出來。

在場其他的來賓一聽到「告別式」紛紛笑噴表示，「難怪林為洲要切割你」，「我覺得韓粉應該要出征你才對」。