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彰化衛生局被政風調查　林為洲嗆指揮中心：做更好還被查莫明其妙

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▲▼國民黨團召開「中油有鬼 五輕遭賤賣 檢調應立即介入查察」記者會 林為洲 林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

彰化縣衛生局採檢無症狀者，意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查。國民黨團總召林為洲19日痛批，防疫做得更好卻要被調查莫名其妙，書記長林奕華也聲援做對事情的官員，並再次呼籲中央實施入境普篩。

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1名10多歲長住美國的本國籍少年（案485）。個案在彰化縣居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，和過往程序不符，指揮中心發言人莊人祥昨表示，指揮官陳時中昨已下令政風單位針對衛生局正式進行調查，釐清為何在居家檢疫10天之後做出採檢決定。

對此，林為洲表示，彰化衛生局做的是加強防疫，因為最近無症狀病例比較多，結果加強篩檢後就真的篩出來，「防疫做得更好卻要被調查，莫名其妙！今天如果是隔離沒有做好，或提早放人，才要被查辦，做得更好怎麼還要被查呢？」

林為洲批評，如果今天衛生局沒做篩檢，這名確診少年就不會被發現，對防疫有更好嗎？防堵疫情散播反而被查辦，只因為沒有完全遵照指揮中心，「但問題是它（指彰化縣衛生局）做得比你更好，這什麼道理？」

林奕華則再次呼籲中央，國民黨團曾調查有82.1%民眾支持對入境者全面篩檢，且很多縣市長都希望加強邊境把關，對入境者全面普篩，「如果政府覺得負擔大，可以像很多國家一樣自費，結果不是回到入境普篩，而是要查辦衛生局長，像話嗎？」

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