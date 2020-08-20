砍母頭12樓丟下竟判無罪　高院：吸毒「完全喪失」辨識能力

▲高等法院刑事庭發言人王屏夏，說明無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，一審雖重判無期徒刑，但二審高院於20日將他改判無罪，引發譁然。高院指出，梁男原本就有吸毒習慣，再加上他吸食「卡西酮」類毒品後，「完全喪失」行為辨識能力，所以依照刑法規定，改判無罪。可上訴。

本案發生於2018年10月18日，梁男晚間吸食安非他命後，精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕。而他被捕後精神亢奮、胡言亂語，一下說母親不愛他，一下說有人歧視他，但對行兇動機交代不清。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審法院審理後，委請桃園療養院鑑定，認為梁男犯案時的辨識行為違法能力明顯降低，因此依照刑法19條第2項規定「行為時因前項之原因（精神障礙或其他心智缺陷），致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」一審因此將他判處無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審審理時，再委請法務部法醫研究所、台大醫院等單位鑑定，根據鑑定結果，認為梁男案發時，已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改判無罪。高等法院發言人王屏夏法官說明指出，梁男有施用多種毒品的習慣，案發當天除了安非他命以外，還吸食了「卡西酮」類的毒品，「鑑定結果認為，卡西酮類的毒品在臨床上，相較於傳統的神經型、興奮型毒品來講，更容易誘發急性的精神病症、更暴力、意念思緒混亂，以及視幻覺的情形。」

另外合議庭也參酌梁男犯後與警察對峙時，出現思緒混亂及言行舉止，認為梁男確實因毒品影響，而「完全喪失」辨識行為違法的能力。因此合議庭法官改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決梁男無罪。

此外檢方上訴時指稱，梁男施用毒品而犯案，應該有刑法19條第3項規定「原因自由行為」之適用，即「（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者），於因故意或過失自行招致者，不適用之。」但合議庭認為，適用本項規定須於吸毒（原因行為）時，就對殺害母親（結果行為）有預見；本案梁男應對事後殺害母親的行為沒有預見，所以合議庭不採用檢方意見，仍判無罪。