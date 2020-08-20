37刀弒母判無罪！高大成研判「恨意達巔峰」：砍頭至少要30mins不可能無感

▲對於桃園梁姓男子狠砍37刀殺母事件，高大成認為這根本不是精神異常，是失去理智的行兇。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台北報導

桃園市中壢區2018年10月晚間爆發驚悚「剁頭血案」，33歲的梁姓男子當天吸食毒品後情緒失控，竟持菜刀朝母親狠砍37刀，並對著頸部剁下「斬首」。對此，法醫高大成表示，要砍下頭顱起碼要30分鐘，整個行兇過程梁男看到血這樣噴濺不可能「完全無意識」，直呼這根本不是精神異常的行為，是恨意到達巔峰、失去理智的砍殺。

據了解，2018年10月18日案發當天晚間7時許，梁男吸食安非他命後精神不穩，因細故與母親卓婦發生激烈口角，隨後失控拿著菜刀追著母親跑狂砍37刀，並狠狠朝其頸部斬落，再自12樓住處將母親的頭顱丟下中庭。當時樓下有鄰居正在遛狗，聽聞聲響後抬頭一看，赫見一顆血頭顱從天而降，先砸到花圃植栽，再掉落地面滾動一段距離，鄰居目睹這一血腥慘狀，嚇得急忙報警。

▲梁姓男子拿刀剁母後將她頭顱從12樓往下丟，嚇壞附近鄰居。（圖／記者陳雕文攝）

事後王男遭警方逮捕，並依「家暴殺害直系血親尊親屬罪」起訴，一審重判無期徒刑；但二審卻出現逆轉，高院認為梁男當時因吸毒喪失行為辨識能力，因此依刑法規定改判無罪。

法庭上梁男辯稱自己是毒癮發作才會殺母，更表示「忘記怎麼殺媽媽」！不過對此，高大成卻認為，依照他過往的偵辦經驗，拿刀殺人是非常驚心動魄的過程，一般人看到血不斷噴濺「不可能無感」，又像他這樣兇殘砍下頭顱的行徑，起碼要花30分鐘，兇嫌既然都知道媽媽頸部在哪，要從哪下手，怎可能毫無意識，中間絕對有清醒的時候。

▲桃園市梁姓男子2018年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，警方現場蒐證（資料照／記者沈繼昌翻攝）

至於高等法院審理時，指出梁男有吸食多種毒品習慣，案發當晚除了安非他命外，還吸食了「卡西酮」類毒品，經鑑定確認，這類毒品易誘發急性精神病症，服用者易出現思緒混亂、視幻覺情形。高大成表示，毒品要吸食到一定程度才可能精神異常，安非他命至少2年，且他有病患甚至用藥5年也不至於這樣，認為法官應該要釐清兇嫌食用毒品的程度，而非驗出毒品反應，就直接判定是藥物問題導致殺人。

高大成再提及，所謂吸毒吸到精神異常，出現的多是被害妄想症，反而不會是攻擊殺人的行為，對此研判梁男行兇中更多的是個人的恨意，導致他失去理智。

至於有關遭砍37刀的梁母，高大成坦言，頭顱被斬斷肯定痛，但更痛的絕對是母子倆爆發口角期間，梁母身負刀傷與兒抵抗的過程，傷口不斷流血還要爭執實在痛不欲生。最後，針對法院的無罪判決，高大成無奈嘆，「法官可以仁慈，但不能引起社會恐慌」。

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▲梁男2018年10月因吸食安毒後與母親爭吵，竟持菜刀與西瓜刀狂砍母親37刀還將頭顱砍斷當場斃命。（資料照／記者沈繼昌攝）