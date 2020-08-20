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只有他死我才能解脫！妻顧病夫30多年　她「鐵鎚砸頭13下奪命」獲輕判

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▲▼ 士林婦人拿鐵鎚砍死夫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 陳姓婦人不堪長照壓力，持鐵鎚打死臥病30多年的丈夫，到案時喃喃自語「我無法再照顧他了」。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

7旬陳姓婦人不堪長期照顧生病的丈夫，於2018年10月間準備午餐時，感嘆「沒未來」、想終結這場「長照悲歌」，趁丈夫睡著拿鐵鎚狠砸頭部13下致死，犯案後向保全坦承「我殺了丈夫」報警，士林法院於8月20日，考量陳婦不堪長期照護壓力，依殺人罪輕判陳婦2年8月徒刑。

檢方調查，陳婦丈夫患高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病，生活無法自理，30多年來靠妻子照顧；陳婦於2018年10月17日中午，備餐時想到自己也70多歲了，人生看不到未來、毫無希望，便趁丈夫午睡之際，持鐵鎚狠砸他頭部，期間丈夫曾一度驚醒，但陳婦鐵了心要了結一切持續槌打，直到床單沾滿鮮血、丈夫斷氣不動後才停手。

陳婦於審理中坦承，案發時她煮飯感嘆壓力很大，「丈夫不知道還要活幾十年，我撐不下去了，只有他死了，我才能解脫」；法院認為，雖陳婦下手時意識相當清楚，並未受壓力、憂鬱影響，但考量她為免連累子孫，獨自扛下長期照護的責任身心俱疲，犯後更經醫院診斷出重度憂鬱，於案發時自首、審理中頻頻表達悔意等狀況，輕判2年8月徒刑。

陳婦犯案後，向保全坦承「我殺了丈夫」並請求報警，到案時一路喃喃自語「我無法再照顧他了」，並稱「看不到未來」，才興起了「送老伴上路」的念頭，檢方依殺人罪起訴陳婦。

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