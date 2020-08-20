桃園弒母丟頭顱案無罪後市府接手　高院判決理由出爐

▲桃園弒母案梁姓男子離開高等法院。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於20日將他改判無罪，並責付桃園市政府衛生局。市府人員在下午2點左右抵達，辦完手續後，梁男在衛生局人員陪同下，坐上衛生局的車輛，離開高等法院，另外對於記者提問「毒癮戒得掉嗎？會後悔嗎？」，他完全沒有回答；而記者詢問桃園市府人員會對梁男做出什麼處置，市府人員也沒有回答。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後將他判處無期徒刑。但案件上訴二審後，高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後判決梁男無罪。

▼高等法院行政庭長洪于智，說明桃園弒母案無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

而梁男離開法院後，高等法院也公開本次判決新聞稿內容，全文如下：

被告梁○○家暴殺人案件，經臺灣桃園地方法院判決後，檢察官提起上訴及法院依職權送上訴，經本院於今(20)日判決，茲說明簡要理由如下：

壹、主文

原判決撤銷。

梁○○無罪。

【原審主文：梁○○殺害直系血親尊親屬，處無期徒刑，褫奪公權終身。扣案開山刀一把沒收。】

貳、理由要旨：

被告有殺害其直系血親尊親屬之犯行，依卷內證人證言、證據，及扣案之開山刀，已足認定。然被告應判決無罪理由如下：

一、被告自承於案發前有施用安非他命毒品，於案發經逮捕採集尿液、毛髮送驗結果，除安非他命類外，亦包含丙酮類等多項毒品，顯見被害平日即持續施用卡西酮類等多項毒品。

二、依被告三姐、住戶鄰居及社區保全之證言，可認被告與被害人並無何怨隙或金錢糾葛，並無殺害之動機。

三、被告經法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，於行為時係處在卡西酮類物質作用最强之期間，導致被告已欠缺辨識行為能力。依刑法第19條第1項之規定，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法之能力者，不罰。刑事訴訟法第301條第1項規定，被告行為不罰者，應諭知無罪。所以被告行為時，既係處於卡西酮類物質毒品作用最强期間，致其已欠缺辨識行為能力，應屬不罰，依上開規定，即應判決無罪。

參、本院採取補救措施：

一、本院依法雖應為無罪判決，然被告既是欠缺辨識行為能力而殺人，即應對被告施以相當之治療。

二、本院合議庭於判決無罪後，已將被告責付桃園市政府衛生局，依精神衛生法妥為處理，以維護社會安全。

肆、合議庭成員：審判長陳筱珮、陪席法官羅郁婷、受命法官陳玉雲。

伍、本件得上訴。