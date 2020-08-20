台七線落石造成車輛底盤破裂漏油　大溪警方管制4路段清除路障

▲台七線復興區42.5公里處19日深夜有車輛因落石造成底盤破裂漏油事件，大溪警方見狀立即協助排除路障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區台七線42.5公里處19日深夜發生坍方落石，導致一輛轎車經過時被落石卡住底盤還造成油箱破裂漏油，剛好大溪警方巡邏經過，立即協助駕駛排除路障，通知復興工務段進行油污與落石清除，20日上午，復興工務段在台七線4個路段進行路障清除作業，警方也將管制交通籲請民眾配合。

▲台七線復興區42.5公里處19日深夜有車輛因落石造成底盤破裂漏油事件，大溪警分局20日一早請復興工務段協助清除路面油汙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，19日深夜11時許，復興區台7線42.5公里處，一部轎車因夜間視線不良，下山經過某處彎道時底盤卡住落石，下車查看後發現底盤油箱破裂漏油，大溪警分局榮華派出所員警巡邏經過，立即將巡邏車停在轎車後方協助排除路障，並通知相關單位進行路面油污、落石清理。

▲台七線復興區19日出現落石，復興工務段20日派員施工排除路障與清除油汙作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

公路總局復興工務段20日上午8時起在復興區台七線24、29.1、35.5、36.8公里等4處進行清落石、刷坡與路面刨除鋪設工程，採機動人工管制放行，每次攔車時間不超過30分鐘，警方也將協助管制疏導交通。

大溪警分局呼籲，近來山區雨量大造成局部零星落石，請民眾行經山區要特別注意坍方落石，20日有施工管制請遵守管制人員指揮，以維行車安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►桃園34歲男修車一半…慘遭輾壓頭 路人發現送醫仍不治

►永安漁港港區工作平台暗夜大火 火勢20分鐘撲滅2漁船部分受損

►浪浪車禍重傷好心女送醫 未付完4萬醫療費竟挨告…檢不起訴



