花蓮黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷送醫1女已無呼吸心跳

▲救援人員接觸到昏迷傷者，發現已無呼吸心跳，以SKED 浮力裝置固定後搬運下山。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉三棧南溪黃金峽谷20日傳出3名溯溪遊客遭落石砸傷，其中吳姓女子37歲右手骨折、羅姓女子41歲左腳受傷，先前獲救送醫，另外1名鄭姓女子被落石砸傷昏迷，晚間6點左右被救出時已無呼吸心跳。

消防局獲報已派30名警義消徒步救援，因地面道路崎嶇，峽谷空間狹窄不利空勤吊掛，增加救援難度。救難人員經過長途跋涉，傍晚5時30分左右接觸到其中兩名輕傷者分別為手部骨折及大腿撕裂傷，經初步包紮後已送醫。

晚間救難人員接觸第三名女性，患者已無呼吸心跳，呈現OHCA。救難人員以SKED+浮力裝置固定後下送，約兩個小時後運送到停車場，立即由救護車後送醫院急救。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠指出，共派出30名人力分批前往救援，因山路崎嶇，救援困難，由於患者位處最上層瀑布，不利直升機吊掛，救援人員於晚間約6時接觸到第三名女性傷者，傷者已呈無呼吸心跳狀態，救援人員以SKED+浮力裝置固定後，由救援人員徒步接力抬運下山。

三棧南溪黃金峽谷屬於太魯閣國家公園的生態保護區，須向太管處申請入園。太管處指出，出事的溯溪團有12人，並未申請入園，將依國家公園法處以每人新台幣3000元罰緩。

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