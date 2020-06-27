投131縣道落石砸車婦亡家屬提國賠　二審認「怠而不為」投縣府敗訴

▲女子開車遭落石擊中撞山壁身亡，二審認為南投縣府怠而不為，再判敗訴。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

南投邱姓女子開車在投131縣道遭落石砸中，撞山壁死亡，一審判賠859萬餘元，南投縣府竟上訴「切割」稱落石屬林務局林班地，縣府已善盡管理養護。台中高分院認為，南投縣府確為權責單位，事後耗資3500萬裝攔石網發揮成效還列政績，足見「有能力處理卻怠而不為」，最後維持原判，判縣府敗訴。

判決書指出，南投邱姓女子2017年11月19日上午開小客車行經埔里鎮投131縣道4K+780處，也就是牛洞路段時，車輛突遭邊坡落石擊中，車失控撞山壁，傷重不治。家屬認為，該路段每逢雨季必有土石崩塌，魚池鄉民代表會曾做成會議記錄，要求該路段增設擋土牆或其他防護措施，維護用路人安全。但南投縣政府卻只函覆，「該路段已設置相關標線、反光標誌、並設置警46「注意落石」等措施」，未有積極改善行為。

▲▼救護人員到場幫女子急救，送醫仍傷重不治，車內駕駛座可見砸車巨石。（圖／東森新聞）

縣府在事發後，也就是2019年4月在該路段設置高空落石攔截網，有效攔截該路段大小石塊。家屬認為縣府確實早有防治落石砸傷人車能力，卻怠忽職守不作為，因此向法院提出國家賠償之訴。南投地院審結，認為南投縣府有管理疏失，判賠邱女父母、丈夫及子女共859萬多元。

南投縣府不服上訴台中高分院，認為縣府已善盡管理人義務，道路上邊坡屬林務局林班用地，縣府請林務局發現危險應通知以利改善，已盡很大責任執行維護工作。希望法院能更了解現況及權責，讓真相更清楚。

台中高分院審理後認為，投131縣道2004年由公路總局辦理拓寬並代為管理養護，2013年移交南投縣府維護管理，因此縣府當然是權責單位。山區開闢道路都依山勢而築，邊坡必然成為道路一部分，「沒有邊坡就不可能有山區道路」，因此山區道路設置或管理主管機關必須擔保邊坡穩定。

合議庭認為，南投縣政府身為維護管理機關，無論該落石是否出自邊坡上方林務局所有林地，都應就該路段通行安全負全部責任。事故地點路段已經相關民意多次反應多有落石危險，縣府卻在事故發生前怠於做積極防範工作，導致事故發生。

事後，縣府竟斥資3500萬元設置「高空攔石網」，果然攔下許多落石，光一處攔石網就攔住近3噸落石，縣府還列為治理131號縣道政績。可見縣府也認為該路段落石問題應由它出面設置公共設施補救維護，「早有能力處理卻怠而不為」。

合議庭最後認為請求國賠有據，原審判賠859萬多元適當，南投縣府再度敗訴。全案仍可上訴。

・一年四季一瓶就搞定



【更多新聞】

►影／大肚山飆風再起！望高寮「托孤輪、燒胎」宛如賽車場 自摔撞車還肇逃



►中火發電近滿載「全國發電量最大」 中市副市長再率員稽查

►獨／馬克杯狂毆頭+皮帶勒頸 狠男殺友「拖浴缸淹口鼻」二審結果出爐