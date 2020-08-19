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桃園34歲男修車一半…慘遭輾壓頭　路人發現送醫仍不治

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▲桃園市葉姓男子19日下午被發現被轎車輾壓頭部昏迷不醒，送醫急救仍宣告不治，現場殘留大片血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子19日下午被發現被轎車輾壓頭部昏迷不醒，送醫急救仍宣告不治，現場殘留大片血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子19日下午被發現在楊梅區中山路巷弄間被一輛轎車輾壓頭部，大片血跡蔓延在道路上，路人發現葉男倒臥路上，頭部被汽車保險桿壓住，似乎沒有呼吸趕緊報警，警方與消防人員獲報到場急救，緊急送醫後仍宣告不治。警方人員鑑識後初步研判可能是葉男修車時，轎車手剎車未拉緊，導致車輛滑動壓住其頭部致死，目前已報請桃檢相驗釐清死因。

楊梅警分局指出，19日下午3時許，徐姓女子經過楊梅區中山路某巷弄時，發現34歲的葉姓男子頭朝下被轎車保險桿壓住，大片血跡沿著路面留下，葉男似乎沒有呼吸心跳，徐女趕緊打電話報警處理，楊梅消防分隊派員到場，趕緊轉送楊梅天成醫院急救，但最後仍宣告不治。

▲桃園市葉姓男子19日下午被發現遭轎車輾壓頭部送醫急救仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市葉姓男子19日下午被發現遭轎車輾壓頭部送醫急救仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局鑑識小組到場採證完畢，勘查現場沒有打鬥痕跡，葉男除頭部有傷口外，其他沒有明顯外傷，也沒留下遺書，初步研判可能是在修車時，轎車手剎車未鎖緊導致車輛滑動，葉男躺在車前被轎車車輪輾過頭部傷重致死，由於葉男家屬對於死亡並無意見，警方已報請桃檢相驗釐清死因。

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