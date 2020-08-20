台灣虎航七夕航班賣不好喊卡！補償送每人一張機票　網讚爆：誠意破表

▲台灣虎航七夕航班銷售不如預期決定喊卡。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航周一與KKday聯合推出的「2020 攜手起飛 這就示愛」微旅行活動，雖反應熱烈，但仍無法在短時間內達成銷售目標。但為感謝已報名參與的旅客，台灣虎航仍贈送予每位已下單的旅客1張台灣虎航不限航點之來回機票，有網友分享虎航處理後續後讚爆「史上最有誠意取消信」、「誠意破表了」、「太有誠意的虎航」、「好佛」。

台灣虎航推出的「2020 攜手起飛 這就示愛」微旅行活動，號稱分手就不送未來機票引起噱頭，不過，據了解因僅賣出約5成，因此台灣虎航決定喊卡。台灣虎航今表示，為感謝爆名旅客，仍將贈送每位已下單旅客1張台灣虎航佈線航點來回機票，待未來台灣虎航航網涵蓋的邊境開放後，即可進行兌換；KKday也仍將致贈已下單的旅客愛情證明及拍立得特製紙相框各1組。

請繼續往下閱讀...

▲雖然七夕航班取消，台灣虎航仍將贈送每人一張未來日本不限航點機票。（示意圖／記者賴文萱攝）

七夕航班決定取消後，旅遊達人彭大就在FB社團「沖繩 彭大家族自助錦囊中」網路上分享收到取消信的心得，他大讚這是他看到過最有誠意的取消信，取消飛行還送每人一張機票，這麼佛心的虎航在疫情結束後，一定要給他好好支持一下。底下引來網友表示，「史上最有誠意取消信」、「誠意破表了」、「太有誠意的虎航」、「好佛」。

台灣虎航自成立以來，便不斷的因應時事話題，推出不同的提案，同時也嘗試各種特別行銷策略。現階段受到疫情的衝擊，更彈性地依照市場需求及環境變化，以穩健的企業體質靈活應變地推出創新的行銷活動及多樣化的合作方式，為台灣虎航重新找到出路。現結合KKday聯手推出多種不同的產品，檔檔皆熱銷售罄，未來也將持續推出不同行程的產品，提供更有趣的體驗行程予更多旅客。

▲台灣虎航表示，後續將持續推出更具話題產品。（圖／記者賴文萱攝）

未來台灣虎航也將秉持著高性價比的原則，持續推出更多有趣、新奇、具話題性的產品，供旅客們選購，也再次感謝所有虎迷們對於台灣虎航的支持。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來