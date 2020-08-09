影／搭飛機玩偽出國！健保卡慘被「真註記」就醫遭拒　指揮中心說話了

記者賴文萱、趙于婷／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國悶壞，近日國籍航空公司紛紛推出搭機升空一圈體驗，不過，卻爆出回來後健保卡被真的註記有出境紀錄，就醫遭拒。對此，航空公司回應已將個案狀況回報給相關主管機關；中央流行疫情指揮中心則表示，原先就已協調好註記問題，因此參與民眾資料都會統一刪除，部分個案確定狀況後也會協助取消該次註記。

▲航空公司近日紛紛舉辦微出國體驗行程。（圖／記者賴文萱攝）

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近日國籍航空台灣虎航、星宇航空、長榮航空及中華航空連3天搶辦航空體驗活動，帶著民眾搭機升空飛出境繞一圈再回台，但過程中並無落地到其他國家。各家航空公司活動超搶手，一推出後幾乎秒殺，綜計4家共載了約700多名旅客偽出國。

▲航空公司舉辦搭機體驗，但有民眾事後健保卡卻被註記有出境紀錄。（圖／記者賴文萱攝）

有參與近日活動的民眾去診所就診時才發現，健保卡竟被註記有出國紀錄，就醫慘被拒絕狀況，引起體驗民眾恐慌，擔心真的需要被檢疫14天。不過，另外也有體驗民眾指出，自己並沒有遇到這樣的問題，看了中醫、眼科都沒碰到有註記的狀況。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥也有參與出國體驗活動。（圖／記者賴文萱攝）

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，當初知道有偽出國活動，就有跟健保署和相關單位協調出國註記問題，參與民眾的報到資料，都會統一刪除，但是部分個案報到時間比較早，剛好在時間之外，確定狀況後，也一樣會取消該次註記。

▲台灣虎航日前舉辦空中米其林之旅。（圖／記者賴文萱攝）

長榮航空對此表示，昨天收到旅客反應後，已在第一時間回報給相關主管單位，後續將由相關單位處理研議。台灣虎航表示，如搭乘8/6 IT-8240的旅客仍遭遇相關就醫問題，可主動聯繫台灣虎航與kkday客服，台灣虎航與kkday將協助與移民署進行資料修正。

桃園機場則說，微出國專案行程事前已跟移民署、指揮中心報備過，因為採取團進團出方案，過程中並沒有跟一般入境旅客有重疊，走的通關動線也都不一樣，旅客體驗完後也無須居家檢疫。

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