影／偽出國健保卡被「真註記」旅客嚇歪　指揮中心曝2原因：保證不會再發生

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國悶壞，近日國籍航空公司紛紛推出搭機升空一圈體驗，不過，卻爆出回來後健保卡被真的註記有出境紀錄，就醫遭拒。對此，中央流行疫情指揮中心表示，針對偽出國旅客，移民單位有規定雖然刷了護照，但事後會把註記消除，研判個案應該是太早報到或是有作業時間差，會針對此事件去做改善，未來保證不會再發生。

▲航空公司近日紛紛舉辦微出國體驗行程。（圖／記者賴文萱攝）

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近日國籍航空台灣虎航、星宇航空、長榮航空及中華航空連3天搶辦航空體驗活動，帶著民眾搭機升空飛出境繞一圈再回台，但過程中並無落地到其他國家。各家航空公司活動超搶手，一推出後幾乎秒殺，綜計4家共載了約700多名旅客偽出國。有參與近日活動的民眾去診所就診時才發現，健保卡竟被註記有出國紀錄，就醫慘被拒絕狀況，引起體驗民眾恐慌，擔心真的需要被檢疫14天。

▲航空公司舉辦搭機體驗，但有民眾事後健保卡卻被註記有出境紀錄。（圖／記者賴文萱攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，即使偽出國，旅客都要刷護照，所以當然會留紀錄，當初移民單位就有針對偽出國團體進行處理，雖然依規定刷了護照，但事後會把註記消除，會造成這個狀況應該是個案。

▲中央流行疫情指揮中心下午召開記者會。（圖／指揮中心提供）

莊人祥分析，會有這樣狀況應該是有2個原因，一個是該個案比較早check in，根據移民署資料，在8點之後報到的旅客，會把資料送給健保單位消除，但該個案比較早報到，所以名單裡沒有這個人；另一個原因就是作業需要時間。

莊人祥也掛保證，有關註記部分，後續去做改善，未來就算是當天下機就去看醫生應該都不會有問題，強調這樣的狀況不會再發生。

▲台灣虎航日前舉辦空中米其林之旅。（圖／記者賴文萱攝）

長榮航空對此表示，昨天收到旅客反應後，已在第一時間回報給相關主管單位，後續將由相關單位處理研議。台灣虎航表示，如搭乘8/6 IT-8240的旅客仍遭遇相關就醫問題，可主動聯繫台灣虎航與kkday客服，台灣虎航與kkday將協助與移民署進行資料修正。

桃園機場則說，微出國專案行程事前已跟移民署、指揮中心報備過，因為採取團進團出方案，過程中並沒有跟一般入境旅客有重疊，走的通關動線也都不一樣，旅客體驗完後也無須居家檢疫。

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