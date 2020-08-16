分手就不給機票！　台灣虎航推「七夕專機」：歡迎感情堅貞的情侶

▲台灣虎航推出「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行套裝。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航搶攻七夕情人節商機，再度與KKday聯手推出「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行，時間訂於8月22日、25日出發。活動除了可在機上享用精緻下午茶，更可以選擇飯店住宿或是求婚餐桌，未來還可獲得未來不限航點機票。台虎表示，分手就不給機票，歡迎感情堅貞的情侶們手牽手一起來大方放閃。

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▲台灣虎航微旅行。（圖／記者賴文萱攝）

「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行套裝訂於17日14:00於KKday準時開賣，航班出發日期為8月22日、8月25日。行程中，可在機上享用精緻下午茶，還有加贈旅客好禮三選一，包含台北六福萬怡酒店雙人房住宿一晚；台北晶華酒店雙人房住宿一晚加贈基隆和平島、正濱港口一日遊；君悅寶艾求婚餐桌（含餐）。

另外，KKday也獨家設計未來告白明信片，旅客可任選要從日本或韓國寄回；情侶只要完成機上放閃任務後，即可獲得台灣虎航不限航點來回機票兌換券2張。

▲台灣虎航先前推出的空中米其林之旅，有情侶在機上求婚成功。（圖／記者賴文萱攝）

不過，台灣虎航強調，未來兩人要一起兌換機票並全程同行，不可單張兌換也不可換人兌換，否則就視同放棄，歡迎感情堅貞的情侶們手牽手一起來大方放閃。

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