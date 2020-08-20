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彰化「精準篩檢」遭政風調查！　葉彥伯曝心聲：很難過初衷被誤解

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▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲針對精準篩檢，彰化縣衛生局長葉彥伯難過表示，自己的初衷被誤解。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局主動徵詢、採檢居家檢疫個案，發現一名從美國返台的10多歲少年確診新冠肺炎，但由於此次採檢可能與中央規範不符，指揮中心要求政風單位進一步調查，引發外界譁然。對此，彰化縣衛生局長葉彥伯昨（19日）以居家檢疫數據指出，部分出現輕微症狀者容易被忽略，彰化縣此次才會採取「精準篩檢」，他難過表示「一切都是有根據，初衷卻遭外界誤解」。

葉彥伯提到，由於今年4月台灣疫情進入高峰，自歐美地區抵台者皆屬高危險群，又根據居家檢疫數據來看，有2至3成有症狀者會進一步採檢，另外有輕微症狀者則易被忽略，因此彰化縣衛生局自今年4月至7月底，針對居家檢疫者包含有症狀、無症狀者，皆依程序進行「精準篩檢」，目前已完成超過1400件的採檢個案，而篩檢前均有詢問過當事人是否同意接受採檢。

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葉彥伯指出，因為一般居家檢疫者僅由村里幹事追蹤是否有症狀，而專業度有限的情況下，想實務監測不大容易，大約只能掌握一成，彰化縣衛生局為避免這些居家檢疫者出關後，對社區有感染，才會進行「精準篩檢」，經詢問當事人後，約有一半居家檢疫者同意，相較於2、3成有症狀者篩檢量，5成篩檢量更為周全。

葉彥伯稱，根據傳染病防治學，前2日病毒量最高，通常為第5日起會發病，起初針對居家檢疫者皆選擇第3日進行採檢，然而到了7月底發現檢測數據竟全是陰性，考量入境個案減少，綜觀各項資料後，評估病毒不易於前幾日驗出，8月起改為第10日起啟動「精準篩檢」，結果才篩檢30名個案，便驗出這名10多歲自美國返台的少年確診。

「這是全國一致的做法」葉彥伯表示，針對疫情調查、通報及監測皆屬地方權責，他們不可能等到高風險者出現狀況後，才進行採檢，依照傳染病防治法，皆必須根據風險評估，而彰化縣居家檢疫者若要就醫採檢，一定會按照SOP，不管有無症狀，衛生局都會全程掌握，確保居家檢疫者會照一定的程序走，資料也有登錄到中央常規的社區監測通報採檢系統，每一筆資料中央都看得到。

然而，此次「精準篩檢」的做法引來各界聲浪，中央甚至啟動政風調查，葉彥伯強調，他不敢講自己做得對不對，但衛生局的「精準篩檢」都是根據科學證據、實務經驗，另外因為癌症篩檢與傳染病篩檢不同，傳染病若不及早篩檢、防堵的話，病例恐怕將以倍數增加；葉彥伯表示，台灣上半場防疫做得很好，只是自己的初衷遭外界誤解，他感到相當難過，接下來只期盼各界能一起利用各項資源、研究，將台灣下半場防疫守好。

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