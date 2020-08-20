李艷秋假借批葉彥伯反酸陳時中　「睜大眼睛看政風如何公正辦案」

▲李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

記者蘇晏男／台北報導

彰化縣衛生局採檢「無症狀」美返台少年確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻下令政風處調查，引發熱議。對此，資深媒體人李艷秋20日表示，一點都不覺得彰化縣衛生局長葉彥伯冤枉，並指出，外界猜測陳時中要用貪腐瀆職辦此案，「讓我們睜大眼睛，看衛福部政風處如何公正辦案」。

李艷秋在臉書發文認為，葉彥伯至少犯了幾大錯誤。她表示，第一，陳時中說無症狀不篩，「因為從磐石艦就知，不篩不知道，篩了就知道」，葉彥伯卻偏偏去篩沒症狀的人，還驗出一個確診，打臉陳時中，罪不可赦。

第二，「無症狀者來自美國，來自美國，來自美國，因為很重要，所以講三遍」。如果確診者來自賴索托、菲律賓就算了，人家美國衛生部長剛來過，在外交大勝利的氛圍中，葉彥伯就公布美國無症狀確診者入境，這不是白目嗎？不查葉彥伯怎對得起老美？

第三，陳時中說，這半年多彰化已經對上百名無症狀者做篩檢，言下之意，「我忍你很久了」，葉彥伯竟然不知收斂，非要驗一個無症狀的確診者出來，這種「故意」，再忍就內傷了。

第四，中央嘴都說乾了，不要普篩，葉彥伯竟然去找台大公共衛生學院合作，對縣內進行萬人普篩，還打算公布結果，違抗中央的命令不說，還可能篩出不能說的秘密，「用政風查你，剛剛好啦！」

第五，台灣最喜歡學位霸凌，整個事件已經歪樓變成「公衛博士vs牙醫學士」，陳時中是牙醫學士又怎樣？「不談專業，光是政治正確就比你強，你一個公衛博士，跨越藍綠，幹了16年還是個衛生局長，這麼沒出息，還敢逆時中？」

第六，陳時中不普篩的說詞，包括「沒必要」、「會有漏網」、「會讓大家鬆懈」、「檢疫14天比什麼篩都有效」，最新說法是「台灣人有病就看醫生，所以有第一線醫師把關，不必普篩」，就可知道他已盡了洪荒之力，葉彥伯非要戳破陳時中，拉他下神壇，不查葉彥伯難道查陳時中嗎？

第七，此事讓在野及有心人有機可乘，媒體為葉彥伯戴上「台灣李文亮」的冠冕，這是把民進黨比做共產黨嗎？這已經是國安問題了，光政風查是不夠的，國安單位幹嘛去了？

李艷秋還表示，陳時中說衛福部政風處是第三人最公正，外界猜測他要用貪腐瀆職辦此案，果真如此，全民幸甚！相信政府相信黨，讓我們睜大眼睛，看衛福部政風處如何公正辦案。



▲▼李艷秋20日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）