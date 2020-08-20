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彰化居家檢疫者爆「隔離3天要我自行去篩檢」　葉彥伯：按照中央規定辦理

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▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局篩檢自美返台無症狀少年確診，指揮中心指揮官陳時中質疑居家檢疫不能外出，正在釐清有無產生漏洞，不過日前有一位彰化居家檢疫者發文「自我隔離第三天就被衛生局安排採檢」在網路瘋傳。對此局長葉彥伯表示，「居家檢疫者如果要就醫採檢，不管有無症狀，全依照SOP，衛生局都全程會掌握」。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲一位彰化居家檢疫者，透露自我隔離第三天就接獲衛生局篩檢通知。（圖／翻攝Facebook／林瑋豐）

原po發文指出，當初出門採檢是「接獲彰化衛生局電話通知自行前往」，他還特地確認「有沒有安排專車？要不要通報派出所」？衛生局最後要求他在指定日期「自行開車」前往彰濱秀傳醫院接受採檢，3天後通知他結果為陰性，對此引發網路議論。

葉彥伯指出，居家檢疫者會在使用的交通工具的情況包括：自機場返家，以及就醫採檢。這兩種情況，中央規定的就醫方式，原則都一樣，就是「全程帶口罩，禁止搭大衆交通運輸工具」，中央的規定也敘明「以親友接送、自行駕車為優先」或是「防疫車隊」、「專用小客車」。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯指出中央有規定。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

居家檢疫者，安排就醫採檢時，會由衛生局先行聯繫個案，確認採檢醫院、就醫交通方式、就醫時間。之後聯繫醫院感控護理師、警察局。就醫過程都會全程掌控，確認個案依規定方式就醫。就醫過程會隨時跟警察局的電子圍籬系統保持聯繫。

依照指揮中心的統計，居家檢疫個案就醫採檢使用的交通工具「以親友接送、自行駕車為優先」為主，佔了一半以上。部分使用「防疫車隊」或「專用小客車」。少數病症嚴重或緊急狀況，會由119救護車載送就醫。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

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