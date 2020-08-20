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隔空交火3次！陳時中要全面掌握篩檢　葉彥伯稱「疫調是地方權責」

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心大動作請政風單位調查彰化衛生局，掀起各界正反意見熱議。對於主動採檢無症狀者的爭議，指揮官陳時中與彰化縣衛生局長葉彥伯分別針對3大問題回應，包含檢驗範圍與時間點、調查動機、調查目的，雙方「隔空交火」，也讓民眾越看越霧煞煞。

▲▼0819中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳時中大動作調查彰化衛生局，是因為身為指揮官需要掌握所有狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

首先，對於檢驗的範圍與時間點，陳時中在19日的指揮中心例行記者會中提到，彰化從2至3月開始，有相當多無症狀者被採檢；至於詳細人數到底有多少、是否有超過三位數，他僅回應，比那些還多，不過最後確診的只有從美國返台的少年一案。

請繼續往下閱讀...

葉彥伯則表示，從4月起入境之後3天後就必須進行初篩，加上彙整過全球防疫專家檢測，認為第10天受檢陽性風險比例最高，4月份開始才會徵詢這些從國外返台的旅客，居家啟動精準篩檢，才篩檢30例，就篩檢到這名無症狀少年確診。

第二，在調查動機上，陳時中強調，依照規定「居家檢疫規定中不能任意外出」，必須有狀況、生病時才可以聯絡衛生局就醫，該個案怎麼可以到醫院，又是用什麼檢驗方式，是否產生漏洞，這是第一個擔心的點；而他身為指揮官必須掌握狀況，才能知道整體疫調的真實度與有效性，調查瞭解是必然的。

不過，葉彥伯指出，居家檢疫者如果要就醫採檢，都會依照一定的SOP，不管有無症狀，衛生局都會全程掌握，確保居家檢疫者會按照一定的程序走。

▲葉彥伯強調一切都依規範依法行政。（圖／記者唐詠絮攝）

▲葉彥伯隔空回應陳時中。（圖／記者唐詠絮攝）

第三，在調查目的上，陳時中說，政風是相關政府部門中宣導輔導政策單位，最大特色是具有法律背景，並非衛福部直屬，目前大家對於無症狀感染者仍有許多爭議，因此決定請第三方來釐清，況且政風單位並非把這件事當成犯罪行為，只是為了讓事實更清楚，並根據事實情況進行討論與檢討。

對此，葉彥伯回應，根據傳染病防治法規定，針對所有疫情通報、監測、採檢與疫情調查都是地方權責，這次的案例也不例外，一切防疫、動支經費皆依據防疫規範、依法行政，並都有向上網通報與反應，相關資料就建置在系統內，中央隨時都看得到、查得到，「怎麼會不知情？」

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