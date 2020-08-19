治喪大員會議台聯關注維安　柯文哲關心籌建「李登輝圖書館」

▲故總統李登輝移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，副總統賴清德19日舉行治喪大員會議，討論後續追思禮拜與奉安儀式規劃。據轉述，台聯前主席劉一德詢問維安事宜，而民眾黨主席柯文哲則關心「李登輝圖書館」一事。

總統府發言人張惇涵指出，淡江中學校區也將展示李登輝生平事蹟的事件牆；而民眾在台北賓館留言的13面留言牆，也將在淡江中學校區展示，同時府方也會用人形立牌呈現李登輝早年在淡江中學的校園留影。

在總統方面，張惇涵表示，總統蔡英文於9月19日當天會出席追思告別禮拜，頒發褒揚令，以表彰李登輝一生對國家貢獻，並覆蓋國旗；在禮拜結束之後，將舉行祈靈儀式，鳴放21響矧砲，並繞行淡江中學進行最後巡禮，隨後返回翠山莊暫厝。

在會議中，台聯前主席劉一德提到維安的相關規劃，認為台北賓館追思會場，遭到民眾惡意對肖像潑紅漆一事， 不能再發生。對此，張惇涵表示，真理大學、淡江大學追思禮拜會場都會設置安檢設施加強安全防護，五指山國軍示範公墓也有權責機關管理。

張惇涵轉述，內政部長徐國勇於會中表示，接下來儀節過程，警政署都有縝密交通與安全規劃，警政署後續也會跟新北政府警察局協調，加強五指山相關人員的配置巡邏，妥善處理維安問題；國防部嚴德發部長也表示，將同步在五指山國軍示範園區完成24小時監控系統，編制上由後指部管理，未來也會配合內政部將強巡管。

此外，柯文哲在會中則詢問「李登輝圖書館」一事，總統府副秘書長李俊俋回應這部分要尊重家屬，會與李總統家屬討論。

▼台北市長柯文哲 。（資料照／記者楊亞璇攝）

