蔡英文出席李登輝最後追思會頒褒揚令　覆蓋國旗、鳴21響矧砲

▲李登輝追思會現場。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陶本和／台北報導

故總統李登輝於7月30日辭世，副總統賴清德19日舉行治喪大員會議，討論後續追思禮拜、奉安儀式規劃。總統府發言人張惇涵表示，9月19日將於真理大學大禮拜堂舉行追思告別禮拜，而總統蔡英文也會出席並頒發褒揚令，並覆蓋國旗、鳴21響矧砲。

張惇涵表示，真理大學大禮拜堂是1997年時，由李登輝落成啟用，當天追思告別禮拜會場，尊重家屬意願，以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會兄弟姊妹，以及相關人士進行，並且懇辭輓聯、花圈及花籃。

張惇涵指出，淡江中學校區也將展示李登輝生平事蹟的事件牆；而民眾在台北賓館留言的13面留言牆，也將在淡江中學校區展示，同時府方也會用人形立牌呈現李登輝早年在淡江中學的校園留影。

在總統方面，張惇涵指出，蔡英文於9月19日當天會出席追思告別禮拜，頒發褒揚令，以表彰李登輝一生對國家貢獻，並覆蓋國旗；在禮拜結束之後，將舉行祈靈儀式，鳴放21響矧砲，並繞行淡江中學進行最後巡禮，隨後返回翠山莊暫厝。

至於國葬儀式，安排於10月7日，李登輝將長眠於五指山軍人公墓，所有相關儀式則依照李登輝生前宗教信仰，基督教儀式辦理，當天全國各機關也會降半旗致意。