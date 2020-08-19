快訊／李登輝追思禮拜9／19真理大學舉辦　蔡英文親自覆蓋國旗

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝7月30日辭世，副總統賴清德19日召開治喪大員會議，討論後續追思禮拜、奉安儀式等規劃。對此，總統府發言人張惇涵表示，為尊重李登輝宗教信仰，追思告別禮拜將於9月19日上午9時30分在真理大學大禮拜堂舉辦，由台灣基督長老教會，按照基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分觀禮體制，合宜、從榮進行。

▲台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）



張惇涵表示，真理大學大禮拜堂是1997年由李登輝主持落成啟用，當天追思告別禮拜會場，尊重家屬意願，以基督教禮拜程序進行，邀請至親友人、教會兄弟姊妹，以及相關人士進行，並且懇辭輓聯、花圈及花籃。

張惇涵透露，欲前往弔唁的民眾，總統府也將在9月19日當天同一時間，在淡江中學禮拜堂設置追思會場，同步直播真理大學追思告別禮拜現場畫面，供民眾前往弔唁。

張惇涵指出，淡江中學校區也將展示李登輝生平事蹟的事件牆，而民眾在台北賓館留言的13面留言牆，也將在淡江中學校區展示，同時府方也會用人形立牌呈現李登輝早年在淡江中學的校園留影。



張惇涵強調，總統蔡英文9月19日當天將出席追思告別禮拜，頒發褒揚令，表彰李登輝一生對國家貢獻，並覆蓋國旗；禮拜結束後，將舉行祈靈儀式，發21響矧砲，並繞行淡江中學進行最後巡禮，再返回翠山莊暫厝。

張惇涵韓補充，總統府也將製作李登輝追思影片，而國史館也編列中英日版本的「李前總統登輝先生追思集」，並尊重家屬意願，不發訃聞，但擇期於四大報頭版刊登訃告與謝啟。

總統蔡英文特派32位治喪大員名單：

副總統 賴清德

前副總統 連戰

前副總統 蕭萬長

行政院長 蘇貞昌

立法院長 游錫堃

司法院長 許宗力

考試院長 伍錦霖

監察院長 陳菊

前立法院長 王金平

前司法院長 翁岳生

前考試院長 許水德

前監察院長 錢復

總統府秘書長 李大維

前總統府秘書長 吳伯雄

前總統府秘書長 黃昆輝

國家安全會議秘書長 顧立雄

親民黨主席（前台灣省長） 宋楚瑜

前總統府資政 彭明敏

總統府資政 辜寬敏

台積電創辦人 張忠謀

國策顧問 黃崑虎

中研院院士 李遠哲

前央行總裁 彭淮南

台塑總裁 王文淵

總統府資政 陳博志

國民黨主席 江啟臣

台灣民眾黨主席 柯文哲

時代力量代理黨主席 邱顯智

台灣團結聯盟黨主席 劉一德

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

國防部長 嚴德發

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）