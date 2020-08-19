解放軍台海兩端演習　陸專家：只針對台獨與外部勢力「不是要挑起戰爭」

▲解放軍在台海兩端演習，出動多軍種。（圖／翻攝東部戰區微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍東部戰區近日在台灣海峽南北兩端進行多軍種實戰演練，引起各界對兩岸情勢的關注。大陸官媒《新華社》19日引述大陸涉台專家說法指出，此次演練具有維護和平、管控危機的重要性和特殊性，充分彰顯大陸方面反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和足夠能力。

根據《新華社》報導，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，從這次演練的關鍵詞「多軍種」「多方向」「成體系」「實戰化」可以看出，演練釋放的信息清晰直接，「演練主要針對的是外部勢力近來在台灣問題上採取的挑戰中國底線、損害中國主權和領土完整的舉動，也是對民進黨當局和『台獨』分裂勢力挾洋自重、『以疫謀獨』，配合外部反華勢力表演的嚴正警告。」

李鵬指出，民進黨當局的「台獨」分裂圖謀和外部勢力為謀取政治私利、遏制中國和平發展而大打「台灣牌」，是當前對台海和平穩定的最大威脅，是對包括台灣同胞在內的中華民族根本利益的挑釁，也是可能導致台海衝突危機的最大風險根源。大陸此時進行有針對性的軍事演練，是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力發出的非常明確的警告。民進黨當局應懸崖勒馬，不要誤判形勢和存在僥倖心理，要避免導致局勢朝不可收拾的方向發展。

中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁認為，2016年以來，民進黨當局不斷升級分裂挑釁活動，造成台海局勢愈加複雜嚴峻，「近來，民進黨當局進一步加緊勾連外部勢力推動『台獨』分裂活動，步步推進『文化台獨』『法理台獨』『制憲公投』，使兩岸關係從『冷對抗』向『熱對抗』不斷升級，這些行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展的共同政治基礎，嚴重損害兩岸同胞特別是台灣同胞的利益福祉，是造成台海緊張動蕩的根源。」

謝郁表示，大陸方面對「台獨」勢力和廣大台灣民眾從來都是區分對待，對前者，祭出「遏獨」「反獨」大棒；對後者，始終把同胞利益福祉係於心頭，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸融合發展，「民進黨當局如果一再誤判形勢，無視台灣要和平穩定、要發展繁榮的主流民意，繼續衝撞大陸的反『台獨』紅線，只會升高台海危機風險，加劇局勢動盪，這是兩岸同胞堅決反對的。」

上海國際問題研究院副院長嚴安林表示，此次實戰化演練是針對當前台海局勢採取的必要行動，突出體現了「三個維護」，維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸民眾正常生活，「演練不是針對台灣百姓，而是針對『台獨』分裂活動；不是要挑起戰爭，而是要震懾『台獨』，確保台海和平穩定。」

嚴安林分析，兩岸同胞都希望過上美好生活，不希望看到兩岸關係擦槍走火。如果兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上相向而行，兩岸關係和平發展就能不斷向前推進，台海地區和平穩定就有保障，台灣方面和島內社會各界就沒必要為這樣的正常演練感到擔憂。

李鵬強調，台灣民眾不要被民進黨當局欲蓋彌彰的言辭所欺騙，要認清當前台海局勢惡化的根源，兩岸關係之所以出現當前這樣的局面，根本原因在於民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，勾結外部勢力進行「台獨」分裂活動，「台灣民意應該敦促民進黨當局停止謀『獨』行徑，回到『九二共識』的源頭解決問題。」